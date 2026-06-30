Abril Cols, criticada por hablar del trabajo en hostelería: "El resto del año de viaje en Bali"

La vida de los influencers lleva, en los casos de éxito, a una diferencia de clase. Cuanto más populares son, más aumenta la brecha y su desconexión con la realidad. Así pasa que, cuando deciden expresar su apoyo a alguna causa, acaban al revés que los gatos: caen de todo menos de pie. Ejemplo práctico: un vídeo de Abril Cols que ahora mismo no para de dar la vuelta en redes y que le ha valido una de las mayores funas que ha tenido en un tiempo. En el vídeo se la ve en su local de hostelería, presumiblemente trabajando.

"La hostelería debería ser obligatoria un mes... para entender muchas cosas que ahora exiges sin pensar". Como reclamación es correcta y cierta. Los empleados de cara al público sufren mucho los desaires de personas que consideran que tienen que estar plenamente a su servicio. Dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero eso no es una máxima moral, sino un sistema para evitar problemas con las peores personas que te puedes encontrar. ¿Qué ocurre aquí, entonces, para que funen a Abril Cols? "Pero como vas a creerte hostelera y dar lecciones de moralidad por grabarte un TikTok haciendo el paripé en tu local y el resto del año de viaje en Bali".

Como decimos, es una cuestión de diferencia de clase. Estar un rato frente a la cámara no te convierte en hostelera y no te permite ser un estandarte real de esta lucha. Más cuando incluye algo tan performativo como lo que se ve en su post. "una persona que se hizo famosa por humillar a su hermano con down en tiktok tiene la vida resuelta y tú te levantas a las 7 de la mañana en pleno Julio a 35 grados, dan ganas de matarse" señala uno de los tuits más virales sobre este tema.