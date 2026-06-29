Así podrás conseguir una suite exclusiva en La Casita Vibra Mahou dentro de Mad Cool Festival

Vivir los conciertos de tus bandas favoritas mientras disfrutas de una habitación exclusiva, con aire acondicionado, una nevera repleta de Mahou Cinco Estrellas, algo de picar y todo ello dentro de Mad Cool. Esa es la experiencia que van a poder disfrutar los ganadores del concurso que Vibra Mahou ha puesto en marcha para celebrar el décimo aniversario del festival madrileño, que se celebrará del 8 al 11 de julio en la capital.

La plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas incluirá esta habitación dentro de La Casita Vibra Mahou, el espacio que levantará en Mad Cool con la ambición de convertirse en el hogar de la música en vivo y donde, además, algunos afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia exclusiva con todas las comodidades incluidas. La Casita Vibra Mahou promete convertirse, una vez más, en el epicentro neurálgico de la diversión del festival gracias a la programación de juegos, concursos y actuaciones con música en vivo que la marca cervecera ha preparado para dar contenido a su espacio dentro del festival madrileño.

Desde su nacimiento, en junio de 2016, Mahou ha estado presente en Mad Cool Festival, siempre con la vocación de enriquecer con su presencia la experiencia de los asistentes al evento, que este año podrán disfrutar en La Casita Vibra Mahou de jam sessions, DJ sets, experiencias de cultura cervecera y muchas más sorpresas. En esta edición tan especial, que cuenta con un cartel espectacular y promete reunir a más de 50.000 asistentes cada día, Vibra Mahou irá un paso más allá para sorprender a los amantes de la música. Ha lanzado un concurso en el que pone a disposición de los ganadores una habitación exclusiva y con todas las comodidades para disfrutar del festival de una manera única.

Los participantes pueden contar en el canal de Instagram de @vibramahou con quién querrían disfrutar de esta experiencia y su historia más original relacionada con Mad Cool Festival, demostrando así que son merecedores de hacerse con las llaves de la suite de La Casita Vibra Mahou, situada en el corazón del recinto y donde, desde la apertura de puertas, se disfrutará de la fiesta que siempre caracteriza a los espacios de Vibra Mahou en el festival madrileño.

La persona que resulte ganadora para cada jornada del festival podrá vivir, junto a un acompañante, una experiencia que arrancará en la puerta de su casa. Vibra Mahou recogerá a los ganadores en un transfer que los llevará al festival, al que accederán como invitados VIP, dando comienzo a una jornada inolvidable. Una vez allí, realizarán un check-in privado en la suite de La Casita Vibra Mahou, una estancia equipada con todas las comodidades necesarias para disfrutar de los momentos entre conciertos, pasarse a compartir una Mahou con sus amigos y refugiarse de los calores del verano madrileño. La habitación dispondrá de aire acondicionado, nevera con Mahou bien fresquita, welcome kit exclusivo, algo de picar y un espacio diseñado para descansar dentro del festival. Los afortunados podrán disfrutar de todo esto hasta el momento en el que el festival cierre sus puertas, momento en el que el conductor de su transfer privado los espere para volver a llevarlos a casa para rematar la jornada.

La Casita Vibra Mahou, el hogar de la música en directo

Tras haber revolucionado Mad Cool Festival en 2019 con su Pista de Coches de Choque, que se convirtió en un escenario con actuaciones sorpresa de artistas tan inesperados como Muchachito Bombo Infierno o Los Chichos; haber puesto a todo el público a bailar en 2022 con su Disco Moove y directos de bandas como Boney M, Locomía o Ladilla Rusa; haber armado un lío gordo con la Tómbola Vibra Mahou en 2023; y haber roto todos los esquemas en 2024 montando un Chiringuito Vibra Mahou por el que pasaron artistas como King África, Henry Méndez o Kiko Rivera; Vibra Mahou rompió todos los esquemas en 2025 creando un espacio de juegos inspirado en la serie de El Juego del Calamar en el que participaron más de 600 personas durante la pasada edición del festival. Y este año, como era de esperar, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas volverá a crear el espacio más festivo y de disfrute dentro del recinto de Mad Cool Festival.

La Casita Vibra Mahou, que promete convertirse en el epicentro de la diversión, sorprenderá a los asistentes con jam sessions participativas que les permitirán cumplir el sueño de cualquier melómano: subirse a un escenario y compartir protagonismo con músicos profesionales en directo. El ritmo no parará gracias a una completa programación de dj sets que harán bailar al público durante las cuatro jornadas del festival en las que se sucederán los juegos, los desafíos y los concursos de baile.