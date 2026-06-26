Aroyitt anuncia que vivirá en Corea del Sur durante al menos un año y aclara que no está relacionada con su ruptura con Carola

La creadora de contenido Aroyitt ha confirmado que se trasladará a vivir a Corea del Sur durante un periodo mínimo de un año, una decisión que ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales. El anuncio ha generado numerosas reacciones dentro de la comunidad digital, tanto por el cambio vital que supone como por las especulaciones surgidas en torno a su vida personal tras su ruptura con el streamer Carola.

El anuncio de Aroyitt se ha producido mediante un vídeo publicado en sus perfiles sociales, donde la streamer ha explicado que la oportunidad de residir en Corea del Sur ha surgido de forma inesperada y que ha decidido aprovecharla tras un proceso de reflexión prolongado. Según ha detallado, su estancia en el país asiático será, como mínimo, de un año, aunque no descarta prolongarla si la experiencia resulta positiva.

En su mensaje, la creadora de contenido ha subrayado que se trata de una decisión meditada, aunque difícil. "Es una decisión que me ha costado mucho tomar, pero me ha surgido una oportunidad muy chula", explicó, asegurando que documentará su experiencia en redes sociales para compartir su día a día con sus seguidores desde el extranjero.

Aroyitt también ha señalado que cuenta con el apoyo de su entorno más cercano, que considera que el cambio puede ser beneficioso para su bienestar personal. No obstante, ha dejado claro que no existe un plan cerrado ni una garantía de permanencia indefinida en Corea del Sur. "Puede salir mal y tener que volver a España y no pasaría nada", añadió, planteando la mudanza como una etapa abierta y flexible.

El anuncio ha generado interpretaciones en redes sociales, donde algunos usuarios han vinculado esta decisión con su ruptura con el streamer Carola, con quien mantuvo una relación durante tres años. Sin embargo, la propia Aroyitt se ha encargado de desmentir cualquier conexión entre ambos hechos, aclarando que la decisión de mudarse se produjo una vez finalizada la relación sentimental.

Según su versión, la ruptura no ha influido en el traslado, ya que en el momento de tomar la decisión ya no existía ningún vínculo que condicionara sus planes. En este sentido, ha insistido en que se trata de un paso personal independiente, motivado por nuevas oportunidades profesionales y vitales.

A partir de ahora, la creadora inicia una etapa en la que su contenido estará marcado por su vida en Corea del Sur, un país que se convierte en el escenario de su próxima experiencia durante, al menos, el próximo año.