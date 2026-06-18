Aroyitt publica su primer libro: un relato sobre el autismo, la identidad y la sensación de no encajar

Aroia García, conocida en internet como Aroyitt, ha construido una trayectoria ligada al entretenimiento digital. Streamer, youtuber y creadora de contenido, su comunidad la ha acompañado durante años a través de videojuegos, conversaciones espontáneas y momentos cotidianos. Ahora, sin embargo, ha decidido dar un paso diferente: contar una parte de su historia desde la escritura.

Su primer libro, No encajo pero existo, ya está disponible bajo el sello Ediciones Martínez Roca. A lo largo de sus 178 páginas, la autora aborda una experiencia profundamente personal: recibir un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) siendo adulta.

El título del libro funciona casi como una declaración de principios. Durante mucho tiempo, explica Aroyitt en la sinopsis, convivió con la sensación persistente de ser distinta. Aprendió a adaptarse a los entornos, a imitar determinadas conductas sociales y a exigirse más de la cuenta para responder a unas expectativas que no siempre comprendía. Todo ello sin saber que muchas de esas vivencias estaban relacionadas con su neurodivergencia.

La llegada del diagnóstico supuso un punto de inflexión. No tanto como una etiqueta, sino como una herramienta para reinterpretar el pasado y comprenderse con mayor amabilidad. Desde esa perspectiva, el libro combina recuerdos personales, situaciones cotidianas, reflexiones y consejos prácticos dirigidos especialmente a quienes atraviesan procesos similares.

Lejos de plantearse como un manual clínico, No encajo pero existo busca convertirse en un espacio de acompañamiento. La propia autora explica que su intención es "romper estigmas y tender la mano a quienes pasen por un proceso similar", especialmente a aquellas personas que han crecido sintiéndose fuera del molde sin entender exactamente por qué.

En un ecosistema digital donde las figuras públicas suelen mostrar únicamente sus versiones más exitosas o espectaculares, Aroyitt apuesta por otro tipo de relato: el de las preguntas incómodas, la vulnerabilidad y el alivio que puede surgir cuando uno deja de intentar encajar a toda costa y empieza, simplemente, a existir desde quien realmente es.