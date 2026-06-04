Carola y Aroyitt se defienden del hate tras el anuncio de su ruptura: "No nos conocen y dan todo por hecho"

La noticia de la ruptura entre Carola y Aroyitt sorprendió a buena parte de su comunidad. Fue el propio Carola quien confirmó durante un directo que ambos habían puesto fin a su relación meses atrás, una decisión que, según explicó, se tomó de forma amistosa y por circunstancias personales que afectaban a cada uno de ellos.

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, pero también de especulaciones. Una parte de los comentarios se ha centrado especialmente en Aroyitt, que decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de X para responder a algunas de las acusaciones que estaban circulando.

En una larga publicación, la creadora de contenido enumeró varios de los rumores que asegura haber recibido en las últimas horas. Entre ellos, afirmaciones sobre supuestas infidelidades, intereses económicos o una búsqueda deliberada de fama. Aroyitt rechazó todas esas acusaciones y defendió que muchas de ellas contradicen incluso aspectos conocidos de su trayectoria pública.

La streamer recordó que durante años redujo notablemente su exposición mediática y evitó participar en proyectos de gran visibilidad precisamente porque prefería mantener una vida más privada. También explicó que la decisión de terminar la relación fue consensuada y fruto de conversaciones entre ambos, con el objetivo de preservar el cariño y la amistad que siguen manteniendo.

Poco después, Carola publicó su propia reflexión. El creador mostró su sorpresa por la facilidad con la que personas ajenas a la relación habían construido relatos sobre lo ocurrido. Según señaló, quienes les siguen desde hace tiempo conocen perfectamente la relación que ambos han mantenido y la imagen que tiene de Aroyitt.

El mensaje del streamer fue especialmente contundente al defender a su expareja frente a las acusaciones que estaban apareciendo en internet. Carola insistió en que la realidad de la ruptura solo la conocen ellos dos y criticó la tendencia de algunos usuarios a convertir una separación privada en un espacio para inventar historias.

Mientras tanto, ambos han insistido en la misma idea: la relación ha terminado, pero el respeto y el afecto mutuo continúan presentes. Una situación poco habitual en internet, donde muchas rupturas suelen venir acompañadas de enfrentamientos públicos que, en este caso, no han llegado a producirse.