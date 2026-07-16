Los Premios Ídolo abandonan Madrid: Dulceida apuesta por una nueva ciudad

Dulceida sigue dando pasos para consolidar los Premios Ídolo como una de las grandes citas del panorama influencer en España. La creadora de contenido ha anunciado un cambio histórico para la gala que reconoce el trabajo de los creadores digitales: tras cuatro ediciones celebradas en Madrid, los galardones abandonarán la capital y se trasladarán por primera vez a Barcelona.

La quinta edición de los Premios Ídolo tendrá lugar el 2 de diciembre en la Ciudad Condal, aunque por el momento la organización no ha desvelado el recinto que acogerá el evento. La noticia ha sido anunciada a través de las redes sociales oficiales de los premios con un vídeo en el que algunos de los edificios más emblemáticos de Barcelona aparecen teñidos de rosa, el color característico de la marca.

Según ha explicado la propia Dulceida, el cambio responde a la voluntad de seguir haciendo crecer el proyecto y apostar por una ciudad que comparte los valores de la gala. "Llegar a Barcelona supone hacerlo en una ciudad que entiende la creatividad como motor de transformación y que comparte con estos premios una mirada abierta al futuro", ha señalado la influencer.

Desde su nacimiento en 2022, los Premios Ídolo se han convertido en una de las citas más importantes del sector, reuniendo cada año a algunos de los creadores de contenido más influyentes del país. En sus últimas ediciones han pasado por la alfombra roja nombres como Laura Escanes, Lola Lolita, IlloJuan, Carles Tamayo o Guitarricadelafuente, entre muchos otros.

Con este cambio de sede, Barcelona se convertirá por primera vez en el epicentro del universo influencer durante una noche en la que volverán a reunirse algunos de los rostros más conocidos de las redes sociales para celebrar una nueva edición de unos premios que no han dejado de crecer desde su creación.