Los Premios Ídolo 2025 coronan a Carlota Marañón, Lola Lolita e IlloJuan en una gala abierta por primera vez al público

La gala de los Premios Ídolo celebrada ayer comenzó con una novedad que marca un antes y un después en su historia: la apertura de entradas para el público general. En su cuarta edición, el evento quiso reforzar el vínculo entre creadores y seguidores, un gesto que se hizo notar en el ambiente del pabellón de IFEMA, mucho más cercano al de un espectáculo multitudinario que al de una entrega tradicional de galardones. En televisión, se pudo seguir en Neox, mientras que también se pudo disfrutar en directo por Internet, a través de atresplayer .

Entre los reconocimientos más esperados destacó el otorgado a Laura Escanes, que recibió el Premio Especial del Jurado como homenaje a su trayectoria y a su papel en la profesionalización del sector. La creadora fue una de las protagonistas de la noche junto a Carlota Marañón, que se consolidó como una de las grandes vencedoras al alzarse con el Ídolo a Creador Digital, así como los premios en las categorías de Moda y Entretenimiento —este último compartido con Sofía Hamela—, además de figurar entre las nominadas en otras disciplinas.

El resto del palmarés mostró un abanico amplio de estilos y formatos. Shanniisss se llevó el galardón a Ídolo Revelación, mientras que Keep It Cutre destacó como mejor podcast del año. En ámbitos más especializados, Sarah Catalá triunfó en Beauty, Blondiemuser en Sostenibilidad y Marckessa en la categoría de Hair Artist. También hubo espacio para el contenido social, que recayó en Nerea Pérez de las Heras, y para proyectos audiovisuales de gran impacto, como Cómo cazar a un monstruo, de Carles Tamayo.

En el terreno del entretenimiento digital, Illojuan fue reconocido como mejor streamer y Guitarricadelafuente se llevó el premio de Música. Clavero ganó en Viajes, Diego Doal en Gastronomía y Verdeliss en Health & Sport. El Ídolo del Año, uno de los momentos más celebrados, fue para Lola Lolita, mientras que Maison Matcha, de Violeta Mangriñán, recibió el galardón a Emprendimiento.

La edición 2025 cerró así una ceremonia que evidenció la expansión y consolidación de la industria de los creadores de contenido, marcada este año por la cercanía con su público y por un reparto de premios que reflejó la evolución del panorama digital.