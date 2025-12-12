Jordi Wild confirma Dogfight Wild Tournament 4 y anuncia muchos cambios: "He palmado más de medio millón"

El Dogfight Wild Tournament se ha convertido en uno de los eventos recurrentes del panorama de creadores de contenido en España, junto a citas como la Velada del Año de Ibai Llanos o el Partidazo de Youtubers de DjMaRiiO. Desde su primera edición, el proyecto de Jordi Wild se ha distinguido por su enfoque centrado en deportes de combate y su intención de ofrecer un espectáculo diferente a lo habitual.

Al hablar de esta cuarta edición, Jordi Wild adelantó que tiene una fecha y una localización prácticamente definidas: mayo de 2026 en la ciudad de Madrid. Según explicó, la producción tendrá un estilo más cuidado, con una ambientación "muy top" y una puesta en escena pensada para elevar el nivel visual del torneo. Afirmó también que ya tiene en mente los combates y que varios luchadores han sido contactados.

Uno de los aspectos más llamativos de su intervención fue la explicación de por qué continúa impulsando Dogfight pese a las pérdidas económicas acumuladas. Jordi Wild reconoció que en estos tres años ha "palmado más de medio millón de euros", y que, aunque disfruta del proyecto, la situación no puede prolongarse indefinidamente. Precisó que lo mantiene vivo porque cree en el deporte de combate, en la necesidad de propuestas valientes y en la capacidad del evento para ofrecer algo distinto en un ecosistema dominado por el miedo a salirse de lo convencional.

Para afrontar esta nueva edición, ha decidido modificar el modelo económico del torneo. Hasta ahora, trabajaba sin un límite presupuestario claro, lo que hacía que los costes se disparasen. Su intención para 2026 es fijar un tope económico desde el principio y ajustar la producción a ese marco. También abordará el modelo de venta de entradas: buscará un recinto grande y accesible, sin precios excesivos, con el objetivo de que cualquiera que quiera asistir —independientemente de su situación económica o su lugar de origen— pueda hacerlo.