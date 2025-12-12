Juan Guarnizo debutará en el cuadrilátero en Supernova: Génesis 2026

La próxima edición de Supernova ha comenzado a tomar forma con el anuncio de su fecha, su sede y los primeros integrantes del cartel. La organización ha señalado que Génesis se celebrará el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, un recinto que volverá a reunir a miles de asistentes para un formato que mezcla entretenimiento, producción en vivo y combates de boxeo protagonizados por figuras de la creación digital.

Entre los primeros nombres confirmados se encuentra el streamer Juan Guarnizo, que participará por primera vez en una pelea. Su debut marca una de las principales novedades del evento. También regresa Alana Flores, quien afrontará su quinto combate en un formato que se ha convertido en una referencia dentro del contenido deportivo producido por creadores.

La organización ha adelantado que durante los próximos meses revelará la configuración completa de la cartelera, junto con nuevos participantes, detalles de producción y la estructura definitiva del espectáculo. La fase de venta anticipada de entradas se abrirá el 15 de diciembre de 2025 y permanecerá disponible hasta el 21 de enero de 2026, ofreciendo descuentos mediante código promocional. La venta general comenzará el 22 de enero y los billetes se distribuirán exclusivamente a través de Superboletos.

La confirmación de la Arena Ciudad de México como sede fija el punto de partida de la edición 2026 y concentra toda la operación técnica y logística necesaria para el evento. Con ello, Supernova continúa afianzando su calendario anual y su apuesta por un formato que combina presencia en directo, narrativa deportiva y participación masiva de la comunidad digital.