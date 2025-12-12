Un "no" de Agoney provocó el nacimiento de Lola Índigo: así es la curiosa historia del fracaso de Delta

Durante su paso por el podcast Chico de Revista, Agoney ha hablado de muchas cosas. Pero la que más ha llamado la atención es la historia de Delta, un proyecto fallido de grupo musical que, carambolas del destino, permitió el nacimiento artístico de Lola Índigo.

Cuando la discográfica propuso crear Delta, la idea respondía al intento de aprovechar la notoriedad reciente de cuatro artistas que acababan de salir de un formato televisivo de máxima visibilidad. El plan consistía en formar un grupo con Lola Índigo, Agoney, Raoul y Nerea, grabar un primer material conjunto y estudiar su evolución comercial. Según ha explicado Agoney, la propuesta nunca llegó a convencerle del todo.

El cantante relató que fue el único miembro del proyecto que no llegó a registrar voces para las maquetas iniciales. Tras una reunión con la discográfica, en la que manifestó que consideraba el concepto "un cuadro", se le insistió para que probase al menos una grabación preliminar. Aun así, no llegó a hacerlo. Cuando acudió al estudio para iniciar el trabajo, recibió una llamada urgente que le obligó a viajar inmediatamente a Tenerife por motivos familiares. Ese episodio marcó, de forma inesperada, el punto final de su implicación.

Mientras tanto, el proyecto Delta no logró afianzarse. La ausencia de Agoney alteró la configuración del grupo y añadió dudas en un equipo que ya no contemplaba el mismo potencial inicial. Agoney recordó que Lola Índigo llegó a enfadarse "un poquito" cuando él declinó definitivamente participar, aunque también señaló que su reacción posterior fue decisiva para lo que ocurrió después.

Ante la imposibilidad de seguir adelante con Delta, Lola Índigo optó por iniciar su propio proyecto. Según Agoney, esa respuesta fue inmediata: una combinación de rapidez, pragmatismo y determinación. Aquella decisión se convirtió en el punto de partida de una trayectoria que, con el tiempo, transformó su figura en una de las artistas más reconocidas del panorama musical español.