¿Cuál ha sido la causa de la muerte de Robe Iniesta? El fallecimiento del rey de Extremadura conmociona a la música española

Esta madrugada, la música española ha recibido una de las noticias más tristes posibles: la muerte de Robe Iniesta. El músico extremeño, fundador de Extremoduro y figura esencial para varias generaciones, ha fallecido a los 63 años sin que, hasta ahora, se haya informado de manera oficial cuál fue la causa exacta del fallecimiento.

Aun así, el contexto reciente de su estado de salud ha dado pie a numerosas preguntas. En noviembre de 2024, Iniesta se vio obligado a suspender parte de la gira Ni santos, ni inocentes tras recibir el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Esta afección, que implica la obstrucción de los vasos sanguíneos que conducen a los pulmones, puede ser tratada si se identifica a tiempo, aunque en algunos casos deja secuelas que derivan en complicaciones posteriores. Entre ellas, según fuentes especializadas, se encuentra la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad progresiva que puede dificultar la respiración y afectar de forma relevante al estado general del paciente.

A pesar de estos antecedentes clínicos, la relación entre aquella enfermedad y su muerte no ha sido confirmada. Las circunstancias exactas siguen sin conocerse y, por el momento, cualquier teoría no deja de ser una especulación sin soporte oficial. El fallecimiento del músico ha coincidido además con un momento especialmente activo de su carrera en solitario, seis años después de la disolución definitiva de Extremoduro.

A la espera de que las autoridades o el entorno del artista comuniquen datos precisos sobre lo sucedido, la causa de la muerte de Robe Iniesta continúa siendo una cuestión abierta. Estaremos pendientes de cualquier información oficial que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.