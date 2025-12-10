Aitana y Plex, pillados de lo más cariñosos tras su viaje a las Maldivas

El vínculo entre Aitana y Plex ha ido creciendo a la vista de todos y, en los últimos meses, su relación ha dado un giro hacia una mayor naturalidad pública. Desde las primeras declaraciones de la cantante agradeciendo el apoyo del youtuber en sus proyectos más recientes, ambos han dejado claro que atraviesan una etapa especialmente sólida.

El cambio de actitud se remonta a su viaje a Japón en marzo, la primera vez que les vimos juntos en cámara en un vídeo de Plex. La complicidad que entonces llamó la atención de seguidores y medios se ha convertido hoy en parte habitual de su manera de mostrarse. Lo que antes era un intento constante por mantener la discreción ha dado paso a una relación reconocible, abierta y sin necesidad de despistes. Hace solo unos días, Plex lo expresó sin ambages al afirmar que Aitana "es la mujer de su vida", una declaración que confirmaba lo que ya se intuía desde hace meses.

El episodio más reciente llegó hace unos días, cuando la pareja regresó a Madrid tras una escapada a las Islas Maldivas, donde celebraron el primer Latin Grammy de la artista. Después de una escala en Abu Dabi, aterrizaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y fueron vistos en la zona premium de Aena, aprovechando los servicios de asistencia VIP.

Mientras salían del aeropuerto caminaron de la mano, intercambiaron gestos de afecto y se mostraron ajenos a la expectación que generan. Besos, abrazos y una actitud relajada dibujaron una escena que confirmó el buen momento que atraviesan.

Tras abandonar la zona restringida, cada uno tomó un taxi por separado, un detalle que sugiere que siguen manteniendo domicilios distintos por ahora. Aun así, la imagen que dejaron en el aeropuerto alimenta la sensación de que su relación continúa avanzando con paso firme.