TikTok publica su Top 20 musical de 2025 y confirma el regreso inesperado de varios clásicos

El cierre del año ha llegado acompañado de uno de los listados más esperados por la comunidad digital: el Top 20 de canciones más influyentes en TikTok durante 2025. La plataforma, que en los últimos años se ha consolidado como un motor decisivo para la industria musical, ha revelado cuáles fueron los temas que dominaron vídeos, tendencias y desafíos a lo largo de los últimos doce meses.

El primer puesto recae en una sorpresa que confirma la capacidad de TikTok para revitalizar repertorios enteros: un tema de Connie Francis ha encabezado el Top 20 Global Songs, superando a propuestas contemporáneas de Black Eyed Peas, Gracie Abrams, Sombr, Billie Eilish o Doechii. La mezcla de nostalgia y creatividad de los usuarios volvió a situar al clásico en el centro de una tendencia global.

La plataforma también publicó la lista de música más guardada del año, generada a través de la función "Añadir a Música". Según datos internos, más de 3.000 millones de canciones fueron añadidas a playlists desde TikTok en 2025. En ese apartado, Taylor Swift se impuso como la artista con más guardados, impulsada por el lanzamiento de The Life Of A Showgirl. La canción más añadida a listas fue Back To Friends, de Sombr, utilizada en 7,7 millones de creaciones, mientras que el álbum más guardado resultó ser So Close To What, de Tate McRae.

El ranking musical también dejó espacio para el regreso de un clásico del rock alternativo: Let Down, de Radiohead, encontró una nueva ola de popularidad al convertirse en banda sonora de miles de vídeos. Su resurgimiento ha acercado el tema a una generación que lo ha descubierto por primera vez en este formato.

El listado de TikTok confirma, un año más, que la plataforma sigue actuando como un puente entre épocas, estilos y públicos, capaz de situar en un mismo escenario tanto a artistas emergentes como a nombres consagrados.