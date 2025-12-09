Esta es la reflexión viral de una tiktoker sobre los retoques estéticos: "¿Queréis que una chica de 20 años se ponga botox?"

El vídeo de la tiktoker@dorothycollado se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de los últimos días, debido a la reflexión que comparte sobre su aspecto físico y la presión que dice sentir a raíz de varios comentarios en la plataforma. En la grabación, explica que siempre se ha percibido como una persona segura de sí misma, pero que en las últimas semanas ha empezado a cuestionarse la aparición de arrugas, manchas y líneas de expresión, elementos que atribuye a una relación poco cuidada con el sol y a la falta de hábitos adecuados para proteger la piel.

El detonante fue la respuesta a un usuario que comentaba sobre sus arrugas en otro vídeo. A partir de ahí, la creadora expone que, aun manteniendo una autoestima alta, esos señalamientos le han hecho dudar. En su mensaje, plantea una cuestión que ha resonado entre muchos espectadores: qué ocurre cuando esa presión recae sobre personas más jóvenes o con menor seguridad, mencionando incluso el caso reciente de una niña de 13 años que quería ponerse bótox.

Durante la reflexión, insiste en que cada persona es libre de decidir si quiere usar tratamientos estéticos, pero subraya la necesidad de cuidar el modo en que se habla a los demás, especialmente en redes sociales, donde un comentario puede provocar inseguridades profundas. Sostiene que la tendencia creciente a normalizar filtros y retoques podría estar contribuyendo a expectativas poco realistas sobre el envejecimiento natural.

Las reacciones al vídeo no se hicieron esperar. Varios usuarios salieron en su defensa, afirmando que la tiktoker no presenta arrugas visibles y lamentando que se haya visto afectada por opiniones ajenas. Otros destacaron su naturalidad y aseguraron que comentarios de este tipo reflejan más frustraciones externas que realidades objetivas. Entre los mensajes más compartidos aparecen testimonios que valoran su energía y autenticidad, así como críticas al escrutinio constante al que se exponen los creadores de contenido.

El debate abierto por @dorothycollado suma así una nueva voz a la conversación sobre estética, autoestima y responsabilidad en el entorno digital, una discusión que continúa creciendo conforme más usuarios se reconocen en estas experiencias.