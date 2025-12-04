Fabiana Sevillano, Pablo Vera, Leto y Magdalenita brillan en los TikTok Awards España 2025

TikTok celebró anoche los TikTok Awards 2025, una gala que volvió a demostrar el enorme peso cultural de la plataforma en España. El evento, presentado por Tamara García (@grtamara) y Núria Marín (@nuriasecret), reconoció a los creadores, figuras públicas, marcas y agencias que mejor han conectado con los más de 23 millones de usuarios españoles de TikTok durante el último año. Una edición marcada por la creatividad, la diversidad y la capacidad de la comunidad para transformar tendencias en cultura.

La ceremonia tuvo lugar en la Galería de Cristal de Madrid y contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (@ernesturtasun), que destacó la importancia de entender TikTok como un espacio cultural de pleno derecho. "La cultura siempre ha sido algo vivo, cambiante, en constante reinvención. Y hoy también se expresa en esos vídeos de 15, 30 o 60 segundos que hacen reír, emocionan, enseñan o sorprenden. Por eso es tan importante que estemos aquí: para acompañar esa transformación y reconocer que la cultura de 2025 se construye también en plataformas como los TikTok Awards".

Los ganadores más destacados

En la edición de 2025, la comunidad volvió a tener un papel clave votando a sus referentes en doce categorías. Figura Pública del Año fue para @rosalia, consolidando su impacto global y su influencia en las tendencias musicales y culturales de la plataforma. El premio TikTok Star fue para @fabiana.sevillano por su conexión única con la audiencia y su estilo reconocible. Como Storyteller del Año, la comunidad eligió a @_magdalenita por su manera de narrar, cercana y capaz de generar vínculo. El reconocimiento a Creador Revelación del Año fue para @whereisleto, que ha irrumpido con una identidad creativa propia. Y el Vídeo del Año recayó en @pablovr11 con "El sueño cumplido de Pablo x Quevedo", una pieza que mezcla emoción, cultura pop y el poder de la comunidad.

La gala repartió también premios por categorías temáticas: @pabsperez se llevó el galardón en Entretenimiento; @danicastilla.tf triunfó en Deportes por mostrar desde dentro el trabajo de una atleta profesional; @galdervaras ganó en Comedia por convertir lo cotidiano en humor viral; @ibairider se impuso en Viajes y Gastronomía gracias a sus rutas en furgoneta; e @iris_ermine brilló en Moda y Belleza por su estética y lenguaje propios.

En Educación y Cultura, la comunidad eligió a @albasaenc, reforzando el papel de TikTok como plataforma para aprender y descubrir. Y en TikTok For Good, el reconocimiento fue para @alexroca_91 por su contenido con propósito e impacto social.

Lista completa de ganadores de los TikTok Awards 2025

• Figura Pública del Año: @rosalia

• TikTok Star: @fabiana.sevillano

• Storyteller del Año: @_magdalenita

• Creador Revelación del Año: @whereisleto

• Vídeo del Año: El sueño cumplido de Pablo x Quevedo (@pablovr11)

• Entretenimiento: @pabsperez

• Deportes: @danicastilla.tf

• Comedia: @galdervaras

• Viajes y Gastronomía: @ibairider

• Moda y Belleza: @iris_ermine

• Educación y Cultura: @albasaenc

• TikTok For Good: @alexroca_91