Aitana muestra el fondo de pantalla de su móvil y lo que aparece en él ha sorprendido a todo el mundo

Aitana atraviesa una etapa especialmente visible tanto en lo profesional como en lo personal. En los últimos meses, sus apariciones públicas han despertado un interés renovado más allá de la música, y una de sus entrevistas más recientes ha vuelto a situarla en el centro de la conversación por un motivo inesperado.

Durante la charla, en un momento aparentemente casual, la artista consultó su teléfono móvil y dejó ver durante unos segundos la pantalla de inicio. Fue un instante breve, pero suficiente para que los seguidores más atentos captaran el detalle: la imagen que utiliza como fondo de pantalla es una fotografía de su pareja, el creador de contenido Plex. En la imagen se le ve subido al mástil de un velero.

El gesto no tardó en circular por redes sociales, donde los clips se compartieron a gran velocidad. La reacción mayoritaria fue positiva. Numerosos usuarios interpretaron el fondo de pantalla como una muestra espontánea de cariño y complicidad, lejos de cualquier estrategia de exposición calculada.

Los comentarios no se hicieron esperar. A lo largo del día, miles de mensajes destacaban lo enamorados que se ven ambos y el buen momento que atraviesa su relación. Otros señalaban que la imagen elegida, lejos de una pose estudiada, transmite un recuerdo personal compartido y que, seguramente, significa mucho para los dos.

Este curioso episodio vuelve a poner de relieve cómo los pequeños detalles, incluso los más fortuitos, adquieren una nueva dimensión cuando se trata de personajes con gran seguimiento, como lo son Aitana y plex. Esta vez, sin polémicas ni dobles lecturas: solo una imagen, un velero y una reacción colectiva marcada por el entusiasmo. Según el sentir general de sus seguidores, la pareja atraviesa, sin duda, uno de sus mejores momentos.