IlloJuan muestra un adelanto de su villancico: ¿Será la canción de estas navidades?

IlloJuan y Spok Sponha se encuentran inmersos en la recta final de composición de su primer disco conjunto, un proyecto que verá la luz bajo el sello de Sony Music. Para el proceso creativo, ambos han decidido aislarse durante un mes en una mansión alquilada, acompañados del productor Sceno, con el objetivo de centrarse exclusivamente en la música.

En este contexto, la casa ha empezado a recibir visitas puntuales de otros creadores de contenido. El último en pasar por allí ha sido Orslok, con quien IlloJuan mantuvo una conversación distendida sobre música, videojuegos y el propio proceso de grabación del álbum. Durante ese encuentro se produjo uno de los momentos más comentados en redes en las últimas horas: la presentación de un adelanto del villancico que formará parte del disco.

Según se ha podido escuchar, se trata de una canción con una base de trap, alejada de los formatos tradicionales asociados a la música navideña, pero que recupera en su estribillo la melodía de Los peces en el río. IlloJuan, eso sí, le da un giro satírico a la letra original, manteniendo el tono humorístico que caracteriza a buena parte de sus contenidos.

El fragmento, aunque breve, ha sido suficiente para despertar expectación en torno al proyecto. En redes sociales, muchos usuarios ya han comenzado a señalar la canción como uno de los posibles temas más llamativos del disco, especialmente por la combinación entre una producción urbana y una melodía tan reconocible en el imaginario colectivo de la Navidad.

Por el momento, no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento del álbum, aunque desde el entorno del proyecto se insiste en que el trabajo avanza según lo previsto. La presentación de este villancico parece reforzar la idea de que el disco incluirá un enfoque variado, con espacio tanto para temas más serios como para composiciones de corte más desenfadado.