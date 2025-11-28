DjMaRiiO desvela el motivo por el que Plex no jugará el Partidazo de Youtubers 6

Durante un stream, DjMaRiiO respondió a una de las preguntas más repetidas por los espectadores en las horas previas al evento: si Plex estaría finalmente en el Partidazo de Youtubers 6. La respuesta fue clara y no dejó espacio a la duda. El creador de contenido explicó que Plex se encuentra en Maldivas junto a Aitana, y que su participación queda descartada salvo un regreso exprés poco probable.

Ante esta situación, la organización ha tomado una decisión de última hora para cubrir su baja. Según el propio DjMaRiiO, el elegido para ocupar su lugar será IlloJuan, que se suma así al cartel del encuentro. El cambio busca mantener el atractivo deportivo y mediático del partido, uno de los eventos más esperados del año dentro del mundo del streaming.

El Partidazo de Youtubers 6 se disputará mañana 29 de noviembre en La Rosaleda, y reunirá a algunas de las figuras más conocidas del panorama digital español. La ausencia de Plex se percibe como una de las bajas más sensibles, especialmente por su papel en la edición anterior, donde fue uno de los protagonistas más destacados sobre el césped.

Mientras tanto, el viaje de Plex y Aitana ha sido ampliamente comentado en los últimos días. Las imágenes que han circulado en redes de su estancia en Maldivas han alimentado el interés mediático sobre la pareja, que atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición pública. Este desplazamiento, programado en pleno calendario de eventos, termina por interferir en su agenda deportiva.

Desde la organización del partido no se ha hecho un comunicado oficial más allá de lo explicado en directo, pero todo apunta a que el relevo de IlloJuan está ya confirmado. El foco ahora se traslada al terreno de juego, donde se comprobará si el cambio de última hora tiene impacto en el desarrollo del encuentro. El Partidazo volverá a congregar a miles de aficionados tanto en el estadio como a través de las retransmisiones en plataformas digitales, con el aliciente añadido de este giro inesperado en una de sus alineaciones más esperadas.