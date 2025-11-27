Juan Guarnizo criticado lo que hizo con su anillo de compromiso con Arigameplays tras el divorcio

Juan Guarnizo ha vivido unas horas complicadas desde que reveló que se había deshecho de su anillo de compromiso con Arigameplays. La polémica se originó durante un directo en el que Guarnizo participaba junto a ElDed y otros creadores de contenido. En ese contexto, el streamer reveló de forma informal que había tirado su anillo de compromiso con Arigameplays, con quien se divorció el año pasado. El comentario, aparentemente espontáneo, no tardó en viralizarse y generó una fuerte reacción en redes sociales.

Pocas horas después, ante la magnitud de los mensajes recibidos, Guarnizo decidió abordar la controversia en su propio stream. Visiblemente afectado, defendió su decisión y explicó su postura con un discurso cargado de emoción. "Ustedes en mi posición también habrían tirado ese anillo al espacio. Y el tiempo me dará la razón", afirmó, añadiendo que no se siente identificado con la imagen negativa que algunos usuarios proyectan sobre él.

El streamer también pidió que no se trasladaran experiencias personales ajenas a su situación: "No proyecten en mí sus situaciones amorosas. A todos nos ha ido mal en el amor en algún momento de la vida. A mí me ha ido como una mierda", declaró, reconociendo que ha atravesado un periodo especialmente complicado en el último año. En ese sentido, explicó que este tiempo le ha servido para conocerse mejor y aclarar qué quiere para su futuro, aunque admitió que la presión pública ha hecho el proceso más difícil.

Guarnizo también aludió a los rumores que circulan sobre su ruptura, asegurando que podría desmentirlos con facilidad, pero que ha optado por no hacerlo. "Podría desmontar todos los rumores muy fácilmente, pero no lo hago porque no me compete", señaló, remarcando que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen del debate público.

El episodio ha reavivado el interés mediático en torno a la ruptura entre ambos creadores, una de las parejas más conocidas del mundo del streaming en habla hispana. Mientras tanto, las reacciones siguen dividiendo a la comunidad entre quienes respaldan su postura y quienes critican la forma en la que se ha referido al asunto.