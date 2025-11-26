Twitch banea a Komanche durante siete días: ¿Castigo por la polémica con Pereira?

Komanche, una de las grandes caras visibles de los Squid Craft Games 4, ha sido baneado de Twitch. Así lo anunció la sanción a través de su cuenta en X, donde informó a sus seguidores de que estaría una semana sin poder emitir en Twitch. "Mañana me meten un ban de 7 días en Twitch, así que hoy hago un stream para saludaros y explicar el porqué del ban. Intentaré que el tiempo del ban sea más corto, pero lo dudo. Cualquier cosa estaré stremeando en Kick", escribió el creador. De este modo, durante el periodo de suspensión, su actividad se trasladará previsiblemente a Kick.

La sanción llega pocos días después de que se viralizara un intercambio de declaraciones entre Komanche y Pereira. El origen del conflicto fue un comentario previo de este último, que, en tono humorístico, aludía a que si en unos hipotéticos Squid Craft Games volvía a haber una prueba con cuerdas, acudiría "a casa de Komanche" para "pegarle", en referencia a sus derrotas en ediciones pasadas. La frase fue interpretada por la mayoría de espectadores como una broma dentro del contexto habitual entre streamers.

Sin embargo, la respuesta de Komanche elevó notablemente el tono. Durante una de sus retransmisiones, lanzó una serie de comentarios personales y, sobre todo, racistas contra Pereira. El clip se difundió rápidamente en redes sociales y generó una oleada de críticas por parte de numerosos usuarios, que consideraron que se habían traspasado determinados límites dentro del pique habitual entre creadores de contenido.

Desde entonces, la comunidad se ha mostrado dividida. Mientras algunos defienden que la sanción podría estar relacionada directamente con ese episodio, otros recuerdan que Twitch rara vez detalla públicamente los motivos concretos de los baneos. Por el momento, la plataforma no ha emitido ningún comunicado oficial aclarando las causas de la suspensión.

Pereira, por su parte, no ha realizado declaraciones formales posteriores, más allá del clip original que dio pie a la polémica. Komanche tampoco ha ofrecido explicaciones detalladas sobre el contenido exacto que habría motivado la decisión de Twitch, aunque ha asegurado que lo explicará.