Así es Irina Isasia, la discreta novia de ElRubius

Hace unos años, El Rubius confesaba frente a Risto Mejide que, a pesar de su éxito, no había encontrado una pareja estable. Decía cosas como: "He conocido chicas pero he acabado mal" o "la fama es muy difícil de llevar en pareja" reflejando su dificultad para compaginar su vida personal con su vida pública.

Pero poco después conoció a Irina Isasia, modelo e influencer, que ha estado a su lado en los altibajos de su carrera. Su relación, iniciada hace ya más de siete años, se mantuvo privada durante un tiempo, hasta que en su famoso vídeo "Mi gran aventura en Japón" el Rubius la presentó oficialmente ante sus seguidores.

Ella ha estado con él desde entonces, apoyándole en momentos íntimos, viajes y directos. Aunque durante años mantuvieron su relación bastante privada, en 2017 Rubius decidió presentarla oficialmente a sus seguidores desde Tokio en un vídeo: "Por primera vez en la historia os presento a mi novia", dijo él, y ella comentó con su característico "¡Hola, criaturitas del señor!".

A lo largo de los años, la relación se ha hecho más pública, pero siempre con cierta distancia, ya que han tenido problemas con paparazzis y han recibido olas de acoso por parte de algunos fans de Rubius, que han criticado y atacado a su pareja. Es la complicación de ser una figura pública, tu relación está constantemente bajo el ojo público.

Rubius, en varias ocasiones, no ha tenido vergüenza de mostrar públicamente los sentimientos que tiene por su novia. Por ejemplo, en el documental Rubius X declaró que Irina era la persona con la que debía estar, destacando la gran importancia del vínculo que han construido a lo largo de los años.

Irina, que estudió diseño gráfico y dirección artística, mantiene su vida personal con discreción, aunque participa en los vídeos de su pareja, han cocinado juntos en Twitch y ella ha aparecido en algunos de sus streams y vídeos de viajes. Por ejemplo, en uno de sus últimos vídeos viajando a Botsuana, titulado "Safari más salvaje de África", la pareja comparte un momento único.

Aunque en el último año se ha especulado sobre un posible distanciamiento entre Rubius e Irina, estas informaciones se desmintieron rápidamente, ya que la pareja se ha dejado ver en varios eventos juntos, confirmando que su amor sigue tan sólido como siempre.