Komanche anuncia su retirada de Twitch: "Hay gente que no me quiere en la plataforma"

Komanche ha comunicado de forma pública que deja de emitir en Twitch, la plataforma en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria como creador de contenido. El anuncio lo ha realizado mediante un mensaje en X, donde expone su malestar con la situación actual y con la gestión de la plataforma en el ámbito hispanohablante. "Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma", escribió, dejando claro que su decisión no responde a un cambio de intereses creativos, sino a un conflicto continuado.

En el mismo mensaje, el streamer señala que su salida se produce en un momento especialmente delicado, ya que asegura que volverá a ser sancionado. "Mañana me banean otra vez", afirma, al tiempo que reconoce que esta circunstancia ha generado reacciones encontradas entre la comunidad. Aun así, Komanche ha querido subrayar que no interpreta este episodio como un punto final a su carrera, sino como una transición hacia otras plataformas donde seguirá activo.

El creador ha confirmado que sus directos continuarán en YouTube, Kick y TikTok, espacios en los que ya cuenta con presencia y donde pretende reforzar su actividad. De este modo, su retirada de Twitch no implica un abandono del streaming, sino un cambio de escenario motivado por lo que considera una falta de respaldo institucional. En su mensaje también hace referencia a la necesidad de un relevo en el equipo de Twitch Hispano como condición para plantearse un eventual regreso.

Pese al tono crítico, Komanche también ha dedicado unas palabras a su etapa en Twitch, destacando el valor de la experiencia acumulada. "Fue un placer haber hecho historia en la plataforma, me llevo los mejores recuerdos", escribió, reconociendo la importancia que tuvo Twitch en su crecimiento y visibilidad como creador.

El mensaje concluye con una declaración de intenciones de cara al futuro. Komanche se muestra convencido de que logrará reinventarse y superar este nuevo obstáculo, animando a sus seguidores a acompañarle en el proceso. "Este año me van a seguir teniendo en todas partes", afirma, anticipando una etapa marcada por la diversificación de contenidos y plataformas.

La retirada de Komanche se suma a otros casos recientes de creadores que han cuestionado públicamente su relación con Twitch, reabriendo el debate sobre la moderación, las sanciones y la gestión de la plataforma en el ámbito hispanohablante.