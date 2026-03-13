Marta Díaz abandona la alfombra roja de los Premios Dial y el motivo que dio sorprendió a todo el mundo

La gala de los Premios Dial, celebrada este jueves, reunió a numerosos artistas y creadores de contenido en una de las citas más destacadas del calendario musical en España. Entre los invitados se encontraba la influencer Marta Díaz, quien además de desfilar por la alfombra roja tuvo un papel activo durante la ceremonia al entregar uno de los premios de la noche.

Sin embargo, su paso por la alfombra roja terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento. Varios periodistas presentes señalaron que la creadora de contenido abandonó el photocall antes de terminar de atender a todos los medios acreditados, algo que generó cierto malestar entre algunos profesionales de la prensa.

La escena se difundió rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular comentarios críticos hacia la influencer por marcharse antes de completar la ronda habitual de entrevistas. En este tipo de galas es habitual que los invitados se detengan unos minutos con los medios para responder preguntas breves o comentar su presencia en el evento.

Horas después, la propia Marta Díaz explicó lo sucedido a través de sus redes. Según relató, la salida precipitada se debió a un problema físico provocado por el calzado que llevaba durante la alfombra roja.

La influencer explicó que los tacones le habían provocado una molestia en el pie. Según contó, los tacones hicieron que se le abriese el pie derecho, lo que le obligó a abandonar momentáneamente el evento para dirigirse al camerino y cambiarse de calzado.

Su intención, explicó, era encontrar unas zapatillas deportivas que le permitieran continuar la gala con mayor comodidad. Tras esta explicación, muchos seguidores consideraron comprensible la decisión de abandonar la alfombra roja antes de terminar el recorrido habitual con los medios.

La reacción también se vio influida por la imagen pública que suele proyectar la creadora de contenido. Habitualmente, Marta Díaz mantiene una relación cordial con los periodistas en este tipo de eventos, por lo que su salida repentina sorprendió a quienes estaban presentes.

El incidente llega además en un momento particular para la influencer, que en los próximos meses participará como combatiente en La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. Con la preparación física que exige ese desafío, cualquier contratiempo corporal puede convertirse en una preocupación extra.