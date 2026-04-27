Karol G añade nuevos conciertos en la preventa de Madrid, Barcelona y Sevilla con su gira Tropitour

La "Bichota" no tiene techo. Tras el anuncio inicial de su esperada gira "Viajando por el Mundo Tropitour", la respuesta del público español ha sido tan abrumadora que Karol G ha decidido dar un golpe sobre la mesa: la artista colombiana añade tres nuevas fechas por sorpresa, duplicando su presencia en Barcelona, Sevilla y Madrid para junio de 2027.

Lo que empezó como una gira mundial con tres paradas en España se ha transformado en un despliegue sin precedentes de seis conciertos en los estadios más emblemáticos del país. La expectación es máxima, consolidando a Karol G como el fenómeno global más relevante de la música urbana actual.

Calendario de sus conciertos en España 2027

Jueves 3 de junio de 2027 - Barcelona – Estadi Olímpic

Viernes, 4 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic - NUEVA FECHA

Jueves, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

Viernes, 12 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja - NUEVA FECHA

Jueves, 24 de junio de 2027 - – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 25 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVA FECHA

Guía para comprar tus entradas: ¡Apunta las fechas!

Para asegurar tu sitio en esta fiesta tropical, el proceso de venta seguirá el esquema habitual de Live Nation y Ticketmaster. Aquí tienes los hitos clave para que no se te escape tu entrada:

Preventa de la Artista: Disponible desde hoy lunes 27 de abril (solo para fans registrados previamente en su base de datos).

Preventa Live Nation: Miércoles 29 de abril a partir de las 10:00 horas. Es necesario estar registrado en la web de Live Nation.

Venta General: Jueves 30 de abril a partir de las 10:00 horas. Disponible para todo el público a través de los canales oficiales.

Consejo: Asegúrate de tener tus datos de pago actualizados y la sesión iniciada en las plataformas de venta antes de la hora señalada.