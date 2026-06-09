Fabiana Sevillano bromea sobre el fenómeno viral de su fisioterapeuta: "No habéis ido al fisio en 40 años y ahora queréis ir"

Todo comenzó hace unos días cuando Fabiana Sevillano compartió en TikTok un vídeo en el que aparecía durante una sesión de fisioterapia. En las imágenes podía verse al profesional realizando distintas manipulaciones y ejercicios, incluyendo uno de los momentos más llamativos de este tipo de tratamientos: el clásico crujido de cuello.

Lo que parecía un contenido más relacionado con su preparación física y su rutina diaria terminó tomando una dirección completamente distinta. Numerosos usuarios comenzaron a comentar sobre el aspecto físico del fisioterapeuta, hasta el punto de que buena parte de la conversación dejó de girar en torno a la sesión para centrarse exclusivamente en él.

El vídeo se llenó rápidamente de mensajes pidiendo su cuenta de Instagram, haciendo bromas sobre dolores repentinos que justificarían una visita a la consulta o asegurando que también les gustaría recibir tratamiento con ese especialista. La situación alcanzó tal nivel que el propio fisioterapeuta se convirtió, sin buscarlo, en uno de los protagonistas virales de la publicación. Ante la avalancha de comentarios, Fabiana decidió responder con otro vídeo en TikTok. Lo hizo en tono humorístico, aunque dejando claro que la reacción de algunas seguidoras le había sorprendido. "Me tenéis contenta", comenzó diciendo entre risas.

La creadora de contenido bromeó con la situación asegurando que ahora le da cierta vergüenza acudir a sus citas semanales después de leer algunos de los mensajes que han aparecido en redes. También comentó que muchas personas han empezado a escribirle por mensaje privado para preguntarle dónde trabaja el fisioterapeuta o cómo pueden conseguir una cita con él. "Que tengo que verle todos los miércoles", señaló entre bromas, antes de lanzar una de las frases que más repercusión ha tenido entre sus seguidores: "No has ido al fisio en 40 años y ahora quieres ir".

Lejos de generar polémica, la respuesta de Fabiana ha sido recibida con humor por gran parte de su comunidad. Muchos usuarios han continuado las bromas en los comentarios, mientras otros han celebrado que la influencer se haya tomado con naturalidad una situación tan inesperada como viral.