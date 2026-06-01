Roro se sincera con Fabiana Sevillano sobre La Velada del Año 6: "Llega un momento en el que quieres que se acabe"

La Velada del Año se ha convertido en uno de los mayores acontecimientos de internet en habla hispana. Cada edición reúne a streamers, influencers y creadores de contenido que aceptan un desafío poco común: transformarse durante varios meses en boxeadores amateurs para disputar un combate ante miles de personas y una audiencia millonaria.

Entre las protagonistas de este año se encuentra Roro, que repetirá experiencia sobre el ring y que se enfrentará a Samy Rivers en uno de los combates más esperados del evento. Precisamente esa experiencia previa le ha permitido hablar con conocimiento de causa sobre lo que implica realmente una preparación de estas características.

Durante una conversación con Fabiana Sevillano, Roro explicó cómo cambia la percepción del entrenamiento a medida que pasan los meses. Según contó, las primeras semanas suelen estar marcadas por la ilusión y la novedad. "Hay un período de un mes o así en el que esto es súper divertido porque te estás acostumbrando a pegar", señaló.

Sin embargo, la situación cambia cuando el cuerpo acumula semanas de esfuerzo continuado. La creadora describió entrenamientos extremadamente exigentes, en los que los participantes terminan "sudados, rojos como un tomate" y con una sensación física similar a la de haber completado una maratón.

Fue entonces cuando compartió la reflexión que más comentarios ha generado entre sus seguidores. "A los tres meses no puedes más y quieres que esto acabe porque se está llevando tu vida, se está llevando tu salud mental", confesó.

Sus palabras ponen el foco en una realidad que suele quedar eclipsada por el espectáculo final. Muchos participantes deben compaginar entrenamientos diarios, trabajo, compromisos profesionales y exposición pública constante, todo ello mientras se preparan para un combate que será analizado al detalle por millones de personas.

A pocas semanas de La Velada del Año 6, el mensaje de Roro sirve como recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento hay meses de disciplina, cansancio y renuncias. Una parte del evento que no siempre aparece en los carteles promocionales, pero que resulta fundamental para entender lo que ocurre cuando llega el momento de subir al ring.