Plex publica un vlog pasando un día junto a Aitana y un episodio de "celos" se vuelve viral

La relación entre Plex y Aitana llevaba meses ocupando titulares y conversaciones en redes sociales, aunque hasta ahora ambos habían mantenido esa exposición principalmente en formatos breves como historias de Instagram, fotografías o pequeños vídeos en TikTok. Por eso, la publicación del vlog Un día con mi novia ha llamado especialmente la atención entre sus seguidores.

El vídeo, subido al canal de YouTube de Plex, acompaña a la cantante durante la preparación de uno de sus conciertos en Valencia. A lo largo de la grabación pueden verse distintos momentos del backstage: pruebas de sonido, reuniones con el equipo creativo, ensayos con bailarines y parte de la preparación previa al espectáculo.

El tono del vlog mezcla escenas cotidianas con humor, algo habitual en el estilo del creador de contenido. Precisamente uno de esos momentos espontáneos es el que más comentarios ha generado entre los espectadores. Durante un ensayo, Plex observa una coreografía en la que Aitana baila muy cerca de uno de sus bailarines y reacciona con aparentes celos en tono humorístico.

Entre risas, el youtuber le pide a la cantante que le presente al bailarín, generando una escena que rápidamente comenzó a compartirse en TikTok y X. Muchos usuarios destacaron la naturalidad del momento y el contraste entre la magnitud del espectáculo musical y la situación incómoda convertida en broma dentro del ensayo.

Más allá de esa escena concreta, el vídeo ha despertado interés por mostrar un lado poco habitual de Aitana fuera de los escenarios y de las producciones más elaboradas. El vlog enseña momentos de cansancio, concentración y convivencia con el equipo artístico pocas horas antes de un concierto multitudinario.

También supone un paso importante dentro de la manera en la que ambos gestionan públicamente su relación. Aunque ya habían aparecido juntos en redes sociales en varias ocasiones, nunca habían protagonizado un contenido tan largo y centrado directamente en su vida en pareja.

La combinación entre música pop y formato vlog ha convertido el vídeo en uno de los contenidos más comentados del momento dentro de YouTube España, especialmente entre seguidores tanto de Plex como de Aitana, que llevaban tiempo esperando una colaboración de este tipo.