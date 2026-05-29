Auron explica por qué nunca ha ido a The Wild Project: "Me da miedo decir algo y arrepentirme"

La posibilidad de ver a Auron como invitado en The Wild Project lleva mucho tiempo formando parte de las conversaciones habituales entre seguidores del streaming español. El programa presentado por Jordi Wild se ha convertido en uno de los formatos de entrevistas más populares de internet en habla hispana, especialmente por su duración y por el tono relajado con el que los invitados suelen abordar temas personales o polémicos.

Precisamente ese formato es lo que parece generar dudas en Auron. Durante un reciente directo, el streamer habló abiertamente sobre por qué nunca ha terminado participando en el programa pese a haber mostrado predisposición en numerosas ocasiones.

"Tengo pendiente ir a The Wild Project", comentó al comienzo de su explicación. Sin embargo, reconoció que siempre termina aplazando la decisión porque nunca siente que exista un "momento adecuado" para hacerlo. Según explicó, uno de sus mayores temores tiene que ver con la espontaneidad que caracteriza al formato.

"Siempre me da miedo ir, decir algo y luego arrepentirme", afirmó durante el stream. Auron añadió que precisamente esa sensación es la que le lleva constantemente a posponer la entrevista y a no encontrar nunca el contexto oportuno para sentarse varias horas delante de los micrófonos.

Las declaraciones han generado bastante conversación entre sus seguidores, especialmente porque el streamer es conocido por llevar años exponiéndose públicamente en internet. Aun así, muchos usuarios señalaron que un formato de entrevista larga y pausada es muy distinto a los directos habituales de Twitch, donde el ritmo rápido y la interacción constante hacen que ciertas declaraciones pasen más desapercibidas.

También hubo quienes interpretaron sus palabras como una muestra de cómo ha cambiado la relación de muchos creadores de contenido con la exposición pública. Después de años de polémicas virales, clips fuera de contexto y debates constantes en redes sociales, varios streamers han empezado a mostrarse mucho más cautelosos con entrevistas extensas o conversaciones profundas sobre temas delicados.

Mientras tanto, la posible aparición de Auron en The Wild Project sigue formando parte de esa lista de colaboraciones históricas del internet español que los seguidores llevan esperando desde hace años. Y aunque ahora parece más lejana, el propio creador dejó claro que la idea no está descartada definitivamente.