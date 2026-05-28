Inés García, la novia de Lamine Yamal responde a las críticas: "Te quieren odiar porque la gente está aburrida"

La exposición mediática de Inés García ha aumentado notablemente desde que se conoció su relación con el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal. A partir de ese momento, su presencia en redes sociales ha ido acompañada de un incremento de comentarios críticos, muchos de ellos centrados no solo en su vida personal, sino también en su actividad como influencer.

En su último vídeo, la creadora de contenido ha querido abordar directamente la situación. "He vuelto. Bueno, nunca me fui", comienza diciendo, antes de explicar que ha preferido mantenerse alejada de las redes durante unos días para evitar el impacto del ruido generado en torno a su figura.

García afirma que era consciente de que la exposición pública de su relación podía generar reacciones negativas. Según explica, desde el inicio asumió que aparecerían críticas, rumores e incluso insultos. "O convives con esto o te come", señala en el vídeo, donde insiste en que ha optado por no consumir el contenido negativo que circula sobre ella.

La influencer sostiene que no considera justificado el nivel de ataque recibido. En su mensaje defiende que no ha realizado ninguna acción que perjudique a terceros ni que justifique la magnitud de las críticas. "No estoy haciendo nada mal", afirma, subrayando que su vida personal no debería ser objeto de escrutinio constante.

También hace referencia al volumen de comentarios que ha recibido en las últimas semanas. Según explica, tendría que grabar un vídeo de larga duración si quisiera responder a todas las afirmaciones que se han hecho sobre ella, algo que descarta de forma tajante. "Si tuviera que contestar todo lo que se ha dicho de mí esta semana, tendría que hacer un vídeo de 25 minutos. Y no va a pasar", indica.

El mensaje concluye con una reflexión sobre la dinámica de las redes sociales y el impacto de la opinión pública. Inés García sostiene que muchas de las críticas no responden a hechos concretos, sino a dinámicas de rechazo generalizado en internet. "Te quieren odiar porque la gente está aburrida", afirma en el vídeo.

El caso se suma a otros episodios recientes en los que parejas de deportistas de élite han quedado expuestas a una fuerte atención mediática y digital, especialmente en momentos de gran visibilidad pública.