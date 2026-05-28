Xokas vuelve a avivar la polémica sobre Latinoamérica y la Leyenda Negra: "Los historiadores que me critican tienen sus pronombres en la bio"

Cuando el tema parecía zanjado, Xokas ha vuelto a liarla. La controversia comenzó días atrás durante una retransmisión en directo en la que el gallego habló sobre la conquista de América y defendió una visión crítica hacia lo que considera una interpretación exagerada de la Leyenda Negra española. Sus declaraciones provocaron rápidamente reacciones de usuarios latinoamericanos, historiadores y creadores de contenido, que criticaron tanto algunas afirmaciones históricas como el tono utilizado.

Tras varios días de debate en redes sociales, el streamer volvió a pronunciarse sobre el asunto en un nuevo directo. Durante su intervención, aseguró que la Leyenda Negra tiene "parte de mito y parte de verdad" y defendió que todas las narrativas históricas nacionales tienden a engrandecer determinados episodios del pasado. "Todo el mundo quiere tener a sus propios espartanos", afirmó, comparando la construcción de relatos históricos con símbolos heroicos utilizados por distintos países.

Xokas reconoció que "las formas" le perjudicaron durante la primera discusión, aunque aseguró que no piensa disculparse por expresar ideas basadas, según explicó, en lo que ha estudiado y leído. "Es entretenimiento, es show y es como soy", comentó durante el stream.

El creador de contenido insistió además en que su intención inicial no era atacar a los países hispanoamericanos, sino comparar el colonialismo español con otros procesos históricos protagonizados por potencias como Inglaterra, Francia o Japón, a las que calificó de "más sanguinarias".

Sin embargo, algunas de sus declaraciones posteriores fueron las que más críticas despertaron. Xokas aseguró que cuando hablaba de "tribus subdesarrolladas" no se refería a civilizaciones como los aztecas o los incas, sino a otros pueblos indígenas. Además, acusó a parte de los historiadores que le criticaron de manipular sus palabras para hacer creer que estaba insultando a toda Latinoamérica.

La mayor reacción llegó tras un comentario dirigido a quienes le cuestionaron públicamente. El streamer afirmó que "no es casualidad" que muchos de los historiadores críticos con él "tienen sus pronombres en su bio, el pelo largo y pendientes". Esa frase provocó nuevas acusaciones de desprecio ideológico y ataques personales.

Mientras tanto, el debate continúa expandiéndose entre redes sociales, vídeos de reacción y discusiones sobre divulgación histórica, responsabilidad pública y el papel que juegan los streamers cuando abordan temas políticos o históricos ante audiencias masivas.