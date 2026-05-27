La streamer Morgpie, expulsada de Twitch tras usar sus pies como pantalla para jugar a Dark Souls

La relación entre Twitch y determinados creadores de contenido lleva tiempo marcada por debates sobre los límites de las normas comunitarias y las interpretaciones de contenido sugerente. Uno de los nombres que más veces ha aparecido en esas conversaciones es el de Morgpie, streamer estadounidense conocida por idear formatos que bordean continuamente las restricciones de la plataforma sin sobrepasarlas de manera explícita.

La situación cambió el pasado 24 de mayo durante una retransmisión en directo de Dark Souls 3. En uno de los momentos del stream, Morgpie colocó las plantas de sus pies frente a la cámara y utilizó esa superficie como una especie de pantalla verde o croma sobre la que se mostraba el videojuego mientras seguía jugando con normalidad.

El formato llamó rápidamente la atención de los espectadores y comenzó a circular en redes sociales a través de clips y capturas antes de que Twitch eliminara el contenido del canal. Poco después, la propia creadora compartió en X el correo electrónico enviado por la plataforma notificándole una suspensión temporal. Actualmente, su perfil muestra el habitual mensaje indicando que el canal no puede emitir debido a una infracción de las normas comunitarias.

No es la primera vez que Morgpie protagoniza controversias similares. La streamer ya había generado debate anteriormente utilizando ángulos de cámara estratégicos, simulaciones de topless o accesorios diseñados para insinuar contenido sexual sin mostrar desnudez explícita. Esa estrategia le permitió durante meses mantenerse dentro de los límites de la normativa sin sufrir sanciones prolongadas.

El caso ha vuelto a abrir conversaciones sobre la ambigüedad de algunas reglas de Twitch. Según la plataforma, está prohibido centrar la atención durante largos periodos en determinadas partes del cuerpo, incluso si están cubiertas. En este contexto, algunos usuarios señalaron que los pies se consideran un contenido potencialmente fetichizado y que Twitch ya había actuado anteriormente contra retransmisiones similares.

Otros espectadores, sin embargo, critican la falta de claridad en la aplicación de las normas y consideran que la plataforma responde de forma distinta según el creador o la repercusión pública del caso. Mientras tanto, la suspensión de Morgpie será temporal y, salvo cambios, podrá volver a emitir el próximo 30 de mayo.