Estas chicas se vuelven virales por salir con bolsas de basura en la cabeza para esquivar a una vecina que les tira agua

Un grupo de amigas se ha hecho viral al contar que salen del portal de su casa con bolsas de basura cubriéndoles la cabeza para evitar que su vecina les tire agua desde la ventana. Todo comenzó con un vídeo aparentemente humorístico, pero rápidamente terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en TikTok. En la grabación puede verse a varias chicas preparándose para salir de fiesta mientras se colocan bolsas de basura sobre la cabeza antes de abandonar el portal de su edificio.

El motivo, según cuentan ellas mismas en el vídeo, es una vecina que presuntamente les tira agua desde la ventana cuando las ve salir por la noche. La escena, grabada con tono desenfadado, muestra cómo las jóvenes cruzan la entrada del edificio protegidas improvisadamente para evitar acabar empapadas antes siquiera de llegar a la calle.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y acumularon miles de comentarios. Algunos usuarios reaccionaron con humor ante la situación, mientras otros cuestionaron el comportamiento de la vecina y debatieron sobre si podría tratarse de una conducta denunciable. "¿No es denunciable que la vecina haga eso?", preguntaba uno de los comentarios más compartidos. Otros usuarios, en cambio, pedían conocer también la versión de la mujer antes de sacar conclusiones. "Me gustaría escuchar la versión de la vecina", escribía otra persona.

El vídeo también ha despertado conversaciones sobre los conflictos cotidianos en comunidades de vecinos y cómo las redes sociales convierten situaciones privadas en fenómenos virales. Problemas relacionados con ruidos, horarios o convivencia terminan muchas veces expuestos públicamente en plataformas donde el humor y la exageración forman parte del lenguaje habitual.

Más allá del tono cómico del vídeo, algunos usuarios señalaron que arrojar objetos o líquidos desde una ventana puede tener consecuencias legales si provoca daños o pone en riesgo a otras personas. En determinados casos, este tipo de comportamientos podría derivar en sanciones administrativas o conflictos entre vecinos.

Mientras tanto, el vídeo sigue circulando por distintas plataformas acompañado de memes y reacciones. Las bolsas de basura convertidas en improvisados "cascos antilluvia" han terminado siendo uno de esos detalles absurdos que internet transforma en contenido viral durante unos días.