Un influencer desata la polémica al pedir que las marcas envíen cosméticos a refugiados y orfanatos

James Rodríguez, influencer especializado en contenido relacionado con belleza y estilo de vida, compartió recientemente una anécdota sobre la cantidad de productos promocionales que recibe de diferentes marcas. Durante el vídeo, explicó que una empresa quería hacerle llegar un paquete tan grande que decidió rechazarlo por falta de espacio en casa.

Según contó el propio creador, respondió a la marca sugiriendo otro destino para esos artículos. "Por favor, enviádselo a un centro de gente necesitada, un centro de refugiados, de gente sin hogar o a un orfanato. A alguna asociación de gente que no tiene dinero para comprar productos de cosmética", relató. Después añadió que la empresa le agradeció la propuesta.

Las declaraciones comenzaron a circular rápidamente fuera de YouTube y llegaron a otras plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron al planteamiento del influencer. Parte de las críticas se centraron en el tipo de productos que suelen formar parte de las campañas promocionales de las marcas de cosmética y belleza.

Algunos comentarios ironizaban sobre la utilidad de esos artículos en contextos de emergencia o exclusión social. "Un niño refugiado muerto de hambre: gracias, lo que más necesitaba, un sérum con retinol", escribió un usuario. Otros mensajes apuntaban directamente al tono del comentario: "Habla sin pensar literalmente" o "es increíble cómo algunos viven en su burbuja de privilegios".

También hubo quienes defendieron parcialmente la idea, argumentando que los productos de higiene y cuidado personal pueden ser útiles en determinados centros de acogida o asociaciones, aunque cuestionaban la manera en que Rodríguez expresó el mensaje públicamente.

Mientras el vídeo sigue acumulando reproducciones, la discusión ha terminado desplazándose desde el gesto solidario inicial hacia un debate mucho más amplio sobre la desconexión entre algunos influencers y la realidad social que les rodea.