Eterno Robe Iniesta: Despistaos, Sidecars, Ginebras, Yarea, Andrés Suárez, Morgan y Rubén Pozo recuerdan al cantante de Extremoduro

El pasado sábado 16 de mayo el artista más legendario, venerado e influyente del rock español, Roberto Iniesta, hubiera cumplido 64 años. Nos dejó antes de tiempo el pasado mes de diciembre de 2025, provocando un impacto duradero del que la escena estatal aún intenta recuperarse. Pero la muerte no puede con su memoria, y el poeta y canalla único que revolucionó las letras en castellano sigue más vivo que nunca en la boca numerosos artistas.

En los últimos meses, desde la redacción de FlooxerNow hemos tenido la oportunidad de entrevistar a numerosos artistas de primera línea. De manera inevitable el nombre de Robe y el de Extremoduro no han parado de salir en cada conversación. Su ausencia sigue doliendo en el pecho de compañeros de profesión y creadores que crecieron al calor de sus composiciones.

"Una ternura vestida de palabras duras"

Durante su reciente paso por nuestros micrófonos, los componentes de Sidecars analizaron la dualidad de un compositor irrepetible. Gerbass remarcó la asombrosa destreza de Robe para facturar himnos de una belleza descarnada desde la marginalidad: "A las canciones bonitas que hace Robe, que es muy macarra... pero cuando se pone a hacer una canción bonita, la gente que llevamos el macarrismo dentro es como '¡hostia, qué manera de representar esa oscuridad!'”.

Por su parte, el vocalista de la banda, Juancho, caía rendido ante la fragilidad lírica que se escondía detrás de la distorsión y el desgarro vocal: "La ternura que hay en las canciones de Robe, vestidas de palabras duras... Si te paras a pensarlo, hay una ternura que me tumba. Me parece alucinante escucharle".

El dolor de su partida y un vacío de canciones irreparable

La repentina marcha de Robe a finales del año pasado truncó una trayectoria que seguía llenando estadios. Para muchos músicos, el duelo fue algo estrictamente personal. "Yo es la primera vez que me pasa que muere un artista —sea un actor, un músico, quien sea— y de verdad me toca dentro", nos explicaba emocionado Daniel Marco, vocalista de Despistaos, quien resumía el sentir de toda la industria: "Para nosotros era como sentir que se haya muerto alguien muy cercano".

Nina de Morgan, quien tantas veces ha erizado la piel del público con su sensibilidad, rememoraba sus raíces emocionales ligadas a la banda extremeña: "De las primeras cosas que me hicieron, pues eso, llorar o sentir cosas, fue con Extremo". Ante la pérdida física, Nina prefiere aferrarse a la inmortalidad del arte: "O sea, esto ya forma parte de nosotros; supongo que siempre estará vivo, ¿no? Siempre y cuando lo tengamos dentro". A Robe se lo llevó el aire, pero su legado en forma de canciones sigue aquí y es eterno.

La incredulidad también marcó la charla con las chicas de Ginebras. "Fue un palazo que flipas, ¿no?", recordaba Raquel de forma directa y sincera, mientras que su compañera Juls añadía con pesar: "Yo personalmente lloré su muerte y nos dejó un legado de canciones increíbles".

Ese punto final forzoso a la creación artística es lo que más cuesta digerir a quienes han compartido carretera. José Krespo (Despistaos) reflexionaba sobre la dura realidad de la ausencia: "Y o sea, ya está... ya no va a haber más canciones de Extremoduro ni de Robe. Y son canciones que nos han acompañado toda la vida, ¿sabes?". Un sentimiento de introspección con el que coincidía Rubén Pozo, al confesar nos que para el "Extremoduro era algo que escuchaba en soledad".

Sus discos marcaron a muchos artistas

La influencia de su obra no entiende de géneros musicales ni de etiquetas rígidas. En nuestra serie para redes sociales en la que invitamos a los músicos a confesar sus "4 discos favoritos", los trabajos firmados por el genio de Plasencia han sido una constante absoluta. Artistas de perfiles tan diversos como el cantautor gallego Andrés Suárez, los chicos de Despistaos o la delicada voz pop de Yarea situaron los álbumes de Robe y Extremoduro entre los pilares esenciales de sus vidas. Joyas conceptuales y generacionales que van desde la crudeza de '¿Dónde están mis amigos?' hasta la maestría sinfónica de 'La Ley Innata', pasando por la experimentación de 'Material Defectuoso' o la sobrecogedora brillantez de su etapa en solitario con 'Mayéutica'.

Plasencia se tiñó de amarillo en su memoria

La conmemoración de su fecha de nacimiento no solo se quedó en las palabras de los artistas, sino que tomó de forma vibrante las calles. Coincidiendo con su cumpleaños, su localidad natal de Plasencia (Cáceres) se volcó en una emocionante jornada de homenaje colectivo al eterno fundador de Extremoduro.

La celebración del festival 'Primeras Flores Amarillas' convirtió la ciudad del norte extremeño en un gigantesco escenario al aire libre. Bandas emergentes y música en directo reivindicaron su imperecedero legado artístico ante miles de seguidores de todas las edades que se congregaron para corear sus versos. Robe Iniesta ya no está para soplar las velas, pero su fuego sigue quemando con la misma fuerza de siempre en el corazón del rock español.