Los 4 discos favoritos de Kany García, Andrés Suárez, Dollar Selmouni, Paula Mattheus y Ginebras

Estrenamos un nuevo formato de vídeos cortos en Flooxer Now en el que aprovechando las entrevistas que estamos haciendo a numerosos artistas de primer nivel descubrimos sus discos favoritos.

Ya tenemos otra serie de vídeos llamada historia de un hit en que estos artistas como Despistaos, Leire Martínez, Paula Mattheus, 091 o Yarea nos cuentan como surgió su canción más famosa.

Para esta nueva serie nos hemos inspirado en la famosa web de cine americana Letterboxd en la que cuando te registras para crear tu perfil te obligan a elegir tus cuatro películas esenciales. Además ellos van a todas las alfombras rojas y entrevistas que tienen con directores y actores y les preguntan por sus cuatro películas.

Nosotros hemos querido hacer lo mismo pero llevándonoslo a nuestro terreno que es la música y en esta noticia queremos compartir los cinco primeros vídeos de la serie en los Kany García, Andrés Suárez, Dollar Selmouni, Paula Mattheus y Ginebras nos cuentan cuáles son sus discos esenciales o que más les marcaron.

1. Los cuatro discos favoritos de Kany García

Además de elegir el disco de su carrera que más le marcó la cantautora puertorriqueña escoge a Ruben Blades, Juan Luis Guerra y Fleetwood Mac.

2. Los cuatro discos favoritos de Andrés Suárez

El cantautor gallego fiel a sus raíces cantautoras elige discos de Antonio Vega, Enrique Urquijo, la banda sonora de Once y La Ley Innata de Extremoduro.

3. Los cuatro discos favoritos de Dollar Selmouni

Un artista urbano pero con claras raíces pop y R&B a juzgar por su selección de discos que incluye a Michael Jackson y Craig David.

4. Los cuatro discos favoritos de Paula Mattheus

La cantautora vasca tiene algo en común con Ginebras y entre sus cuatro elecciones hay artistas como La Oreja de Van Gogh y Fito y Fitipaldis.

5. Los cuatro discos favoritos de Ginebras

Las chicas de Ginebras eligen cada una un disco y les queda un cuarteto muy curioso con Pereza, Olivia Rodrigo, Extremoduro y The Beatles.