Mar Lucas se sincera sobre las críticas que recibe por su carrera musical: "No me quiero rendir, pero lo he pensado tantas veces"

La trayectoria pública de Mar Lucas comenzó en las redes sociales, donde logró reunir una comunidad de millones de seguidores gracias a sus contenidos digitales. Con el paso de los años, la influencer decidió ampliar su actividad profesional y apostar también por la música, una faceta que le ha permitido desarrollar nuevos proyectos, pero que también la ha situado bajo un foco diferente.

En un vídeo publicado recientemente en TikTok, la joven ha querido compartir con sus seguidores cómo vive las críticas que recibe de forma constante por su trabajo como cantante. Lejos de la imagen de seguridad que suele proyectar en redes, Lucas reconoció que los comentarios negativos tienen un efecto real sobre ella.

"De vez en cuando intento hacerme la fuerte y hacer ver que me da igual, pero no me da igual", explicó. La creadora confesó que suele leer las opiniones que se publican sobre su música incluso sabiendo que muchas de ellas serán desfavorables. Según relató, algunas críticas le sirven como motivación para seguir mejorando, pero otras terminan afectándole profundamente.

Durante su intervención, también defendió el esfuerzo que dedica a su formación artística. "Lo único que hago es dedicarme todo el día a mejorar, a dar clases de música, aprender instrumentos...", señaló, reivindicando el trabajo que hay detrás de su carrera musical.

Uno de los momentos más duros del vídeo llegó cuando recordó algunas experiencias vividas sobre el escenario. La artista aseguró que ha sido abucheada en actuaciones, que ha visto a personas marcharse durante sus conciertos e incluso darle la espalda mientras actuaba. Situaciones que describió como especialmente difíciles de gestionar a nivel emocional.

Pese a todo, Lucas insistió en que no quiere abandonar su proyecto musical. Reconoció que en numerosas ocasiones ha pensado en rendirse, pero aseguró que continúa adelante porque la música sigue siendo una de sus mayores vocaciones. Entre la ilusión por seguir creciendo y el desgaste que provoca la exposición constante, la cantante describió una sensación que resume buena parte de su mensaje: la de avanzar permanentemente contra corriente.