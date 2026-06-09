Mar Lucas se pronuncia sobre La Casita de Bad Bunny y divide a las redes: "Soy feminista, no tonta"

Desde que arrancó la residencia de diez conciertos de Bad Bunny en Madrid, uno de los aspectos más comentados del espectáculo ha sido La Casita, una estructura VIP integrada en el escenario donde el cantante comparte algunos momentos del show con celebridades, influencers y asistentes seleccionados.

Durante las últimas semanas, las críticas se han centrado especialmente en el proceso de selección de algunas de las personas que acceden a este espacio. Numerosos usuarios en redes sociales han cuestionado que gran parte de las mujeres invitadas respondieran a un canon de belleza muy concreto, algo que ha generado un intenso debate sobre la imagen que proyecta el espectáculo.

En ese contexto, Mar Lucas ha decidido expresar su opinión públicamente tras ver un vídeo del creador de contenido RickyEdit en el que este criticaba el concepto de La Casita. La influencer comenzó dejando clara su postura respecto al feminismo y asegurando que sigue defendiendo sus principios. Sin embargo, también reconoció que el formato ideado por Bad Bunny le parece una estrategia muy inteligente desde el punto de vista artístico y promocional.

"Hay momentos de vergüenza, aunque es un concepto muy guay", explicó. Además, añadió que, si tuviera la oportunidad de formar parte de ese espacio durante un concierto, no la rechazaría. Su frase más comentada llegó al final de su reflexión: "Soy feminista, no tonta".

Las palabras de Mar Lucas no han tardado en viralizarse. Algunos usuarios han interpretado sus declaraciones como una muestra de que es posible disfrutar de determinadas experiencias sin renunciar a las convicciones personales. Otros, en cambio, consideran que participar en un espacio que ha sido objeto de tantas críticas sería incompatible con el discurso feminista que ella misma reivindica.

Mientras tanto, La Casita sigue ocupando titulares casi a diario. Lo que en principio era un elemento escénico más de la gira se ha convertido en un fenómeno paralelo al propio concierto, capaz de generar tantas conversaciones como algunas de las canciones que suenan cada noche sobre el escenario.