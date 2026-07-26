Marta Díaz presenta a su hermana pequeña y gana su combate

La cuarta pelea de La Velada del Año VI no solo dejó intensidad sobre el cuadrilátero, sino también una de las puestas en escena más impactantes de la noche. Marta Díaz, quien terminó imponiéndose a Tatiana Kaer, irrumpió en La Cartuja de Sevilla con una sorpresa bajo el brazo.

En su camino hacia el ring estuvo acompañada por su hermano, el youtuber AlphaSniper. Sin embargo, el momento clave de la entrada lo protagonizó una tercera figura envuelta en una capucha que ocultaba por completo su rostro. Segundos después, la joven descubrió su cara revelando el secreto mejor guardado de la familia: la hermana pequeña de los Díaz, cuya identidad se había mantenido en el anonimato hasta alcanzar la mayoría de edad. Un debut público por todo lo alto ante millones de espectadores que anticipa su inminente desembarco en las redes sociales.

Tras alzarse con la victoria, la influencer rompió a llorar y quiso compartir el triunfo con su entorno más cercano, dedicando sus primeras palabras al emotivo debut de su hermana: "Gracias de corazón a todo el mundo que me ha apoyado desde el primer momento. Os presento a mi hermana pequeña, llevaba muchísimos años sin salir. Espero de corazón que la tratéis como se merece porque es un angelito; me ha ayudado muchísimo en esto. Ya se va a abrir las redes sociales y sé que lo va a hacer increíble".

La pequeña llamada Laura ya ha lanzado su canal de TikTok y de Instagram donde ya está arrasando gracias a este primer reels colaborado con sus hermanos.

Marta también tuvo palabras de agradecimiento para el pilar fundamental de su trayectoria y para el equipo técnico que la ha preparado durante meses para el combate: "Sin Alpha yo no estaría aquí. Y a mi equipo, de verdad... Javi ha sido la persona más importante para mí estos meses, habéis estado espectaculares".

Para cerrar su intervención, la creadora de contenido reservó un mensaje muy especial de apoyo para Fabiana Sevillano, quien minutos antes había caído derrotada en su enfrentamiento contra La Parce: "Fabiana, te quería dar un beso. Sé perfectamente todo lo que te ha costado porque lo hemos vivido juntas, sé lo que has llorado y por lo que has pasado. Te quiero muchísimo y Sevilla entera, y el mundo entero, está contigo".