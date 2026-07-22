YoSoyPlex y Fernanfloo en el polígrafo de Ibai: el zasca involuntario que se ha hecho viral

El combate entre YoSoyPlex y Fernanfloo es, sin duda, uno de los más esperados de la Velada del Año 6, que se celebra este próximo sábado, 25 de julio. Ibai ha decidido calentar el ambiente con un vídeo especial en el que los distintos participantes de la Velada se someten a la prueba del polígrafo, con preguntas muy candentes que han obligado a todos a ser sinceros. Una de las preguntas que se le hizo a Plex y Fernanfloo se ha hecho viral: "¿Crees que el dinero te ha cambiado?".

Ambos respondieron negativamente a la pregunta, pero el polígrafo concluyó que Plex estaba mintiendo. Aunque trató de explicar por qué se había puesto nervioso, la respuesta que dio Fernanfloo fue aplastante: "El dinero no te cambia, simplemente intensifica lo que ya tú eres".

Este momento del polígrafo de Ibai se ha viralizado, y son muchos los que han aplaudido la humildad de Fernanfloo. ¡Ahora el público tiene incluso más ganas de descubrir quién sale finalmente victorioso en el combate entre ambos!