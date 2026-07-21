El comentado momento de Lamine Yamal e Inés García en plena celebración del Mundial

España acababa de ganar el Mundial, Lamine Yamal era campeón del mundo a los 19 años y las familias bajaban al césped del MetLife a celebrar la segunda estrella. Y ahí, entre la euforia, hubo un momento bonito: Inés García, su novia, le acariciaba el cuello y lo miraba con ternura. Minutos antes ella había colgado una foto de los dos con la Copa: "Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo" y él respondió en público con un : "Te amo, mi amor".

Lamine Yamal | EFE

Sin embargo, en ese mismo festejo, las cámaras pillaron otro plano. Mientras Inés le habla y le acaricia la espalda, Lamine aparece con el teléfono en la mano, con una expresión seria y sin mirarla a la cara. Segundos después se aleja caminando y la deja atrás. El gesto de alguien que tiene la cabeza en veinte sitios a la vez el día más grande de su carrera. Nada más y nada menos.

Las redes, como era de esperar, no lo dejaron pasar. En X el vídeo se llenó de comentarios que tiraban del clásico "cómo la ignora", con reacciones que iban del cachondeo a la crítica directa. El fenómeno saltó del ámbito hispanohablante al internacional, con usuarios de fuera preguntándose por qué el chaval pasaba tan olímpicamente de su chica en pleno festejo.

Y de la lectura bonita lectura del vídeo se pasó, en cuestión de horas, a algo bastante más feo. Muchos aprovecharon para acusar a Inés de estar con el futbolista por fama y dinero, le recordaron su relación anterior de cinco años y hubo quien soltó que "se lo merecía". La influencer, que solo salía acariciando a su novio en una celebración, no se merece ninguno de estos ataques y comentarios.

La lectura, además, se sostiene con pinzas. El propio Lamine subió después su post con imágenes en las que sale ella: una del momento de la Copa y otra dándose un beso. No parece el guion de una pareja en crisis, sino el de dos personas muy jóvenes gestionando su relación bajo millones de likes y una cámara apuntándoles en todo momento.

Ella puso el punto y final. Ante el aluvión, publicó un mensaje dirigido directamente a quienes le habían dedicado comentarios de odio. "Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona", escribió. La sevillana pidió empatía y dejó claro que no pretende gustar a todo el mundo.

Inés García, sevillana de 21 años y creadora de contenido de moda y estilo de vida, ha sido una de las caras fijas en las gradas durante todo el Mundial, con la camiseta del 19 puesta. Su relación con Lamine se hizo oficial en mayo de 2026, en la cena del título de Liga del Barça, y desde entonces la exposición ha sido máxima. Con ese foco encima, cualquier segundo de despiste se convierte en material viral. Este ha sido el de esta semana.