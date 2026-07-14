Lamine Yamal celebra su cumpleaños presumiendo de su novia, Inés García con una galería de fotos íntimas

Los aficionados de la Selección Española no pierden detalle de cada paso que da su gran estrella, Lamine Yamal. El joven crack de la Roja ha revolucionado las redes sociales al compartir una recopilación de imágenes junto a su pareja, la influencer Inés García. Una romántica publicación que ha coincidido con una fecha doblemente clave: el día de su 19 cumpleaños y la víspera del trascendental cruce de semifinales del Mundial frente a Francia.

Como era de esperar, la sección de comentarios del post se ha llenado rápidamente de ingenio y humor. Seguidores de todo el mundo, entre felicitaciones y muestras de cariño, han optado por un tono "vacilón" y unánime, pidiéndole al extremo que no se despiste con el amor y mantenga los cinco sentidos puestos en el césped. "Lamine, la cabeza en el partido de mañana", "primero la Copa y luego el amor" o "céntrate en los franceses, por favor" son solo algunos de los mensajes más repetidos por una afición que sueña con el pase a la gran final.

A pesar del ruido exterior, el futbolista sigue demostrando una madurez impropia de su edad, sabiendo compaginar su parcela más personal con la máxima exigencia de un torneo donde España se juega el todo por el todo frente al combinado galo.