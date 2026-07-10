La representante de Israel en Eurovisión, Noa Kirel, se burla de la selección española y hace arder a las redes

La cantante israelí Noa Kirel ha provocado una fuerte polémica con el lanzamiento de un vídeo de una nueva canción en el que aparece como portera de la selección argentina, parando los penaltis lanzados por un jugador español en un partido del Mundial de Fútbol.

Kirel, muy popular desde que en el festival de Eurovisión de 2023 se hiciera con la tercera posición con su canción Unicorn, ha publicado el vídeo en sus redes.

Con un top con las rayas albicelestes de la camiseta argentina y guantes de portera, la cantante se dedica a parar, sin apenas esfuerzo, los numerosos penaltis lanzados por un jugador con el uniforme de la selección española. Mientras, en la grada, hay tres únicas espectadoras, vestidas con las camisetas de Alemania, Argentina y España, celebrando cada parada de Kirel.

Un vídeo que ya acumula más de un millón de visionados en el canal de la cantante en YouTube y que ha recibido muchas reacciones en las redes, calificando este gesto como burla por el apoyo de España al pueblo palestino.

Eso sí, Kirel publicó un mensaje conciliador en su Instagram posando con las banderas de Israel y de España y un mensaje: "Viva España, viva Argentina y viva Israel".

El hipotético enfrentamiento de España y Argentina no se podrá producir hasta la final: España se enfrentará este viernes a Bélgica en los cuartos de final; Argentina tiene que batir a Suiza el próximo domingo para pasar a semifinales. Así, si ambos países salen victoriosos de sus partidos, llegarían a la final, que será el 19 de julio en Nueva York.