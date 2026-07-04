Taylor Swift y Travis Kelce se casan en el Madison Square Garden: los detalles de la boda más esperada del año

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer tras celebrar su boda en un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York ante un millar de invitados. Lo ha confirmado este viernes su representante, Tree Paine, aunque ya era un secreto a voces después de semanas de rumores.

Estrellas de la música, Hollywood y del mundo del deporte acompañaron a la cantante y al jugador de los Kansas City Chiefs en un evento que muchos medios estadounidenses ya califican como la "boda real de Estados Unidos".

La lista de invitados reunió a algunas de las personalidades más influyentes del panorama internacional, entre las que destacaron Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Lena Dunham, Dakota Johnson, las hermanas Haim, Miranda Lambert, Machine Gun Kelly y numerosas figuras de la NFL.

Además, según The Guardian, Stevie Nicks, a quien Swift ha citado como mentora, tenía previsto actuar en la celebración.

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su "hombre de honor" y el hermano de Kelce, Jason, fue su "mejor hombre", indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó.

Pasadas las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" (recién casados, con las iniciales de la pareja) para deleite de los seguidores que rondaban el recinto.

Aunque si algo ha caracterizado la boda ha sido el enorme despliegue de seguridad. Las inmediaciones del Madison Square Garden permanecieron parcialmente cerradas al tráfico durante varios días, con presencia policial, controles de acceso y vehículos de alta seguridad.

Ni Swift ni Kelce habían confirmado que se casaban hoy, pero ahora que se han dado el Sí, quiero, se espera que la recepción y la fiesta se prolongue varias horas.

La relación entre los ya marido y mujer comenzó en 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs confesó públicamente que había intentado conocer a la cantante tras uno de sus conciertos de la gira The Eras Tour. Poco después, Swift apareció en las gradas animando a Kelce durante un partido de la NFL y la pareja confirmó una relación que desde entonces ha acaparado titulares en todo el mundo.

En agosto de 2025 anunciaron su compromiso y, desde entonces, cada aparición pública alimentó la expectación por una boda que finalmente ha superado todas las expectativas.