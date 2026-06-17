Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en cuestión de semanas: un desliz del alcalde de Nueva York dispara los rumores

Taylor Swift y Travis Kelce podrían convertirse en marido y mujer antes de lo previsto. Diversos medios estadounidenses aseguran que la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs estarían preparando su boda para las próximas semanas, después de meses de rumores sobre la fecha y el lugar elegidos para el enlace.

La última pista ha llegado de forma inesperada. Durante una rueda de prensa celebrada el pasado lunes 15 de junio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo referencia a los grandes acontecimientos que coincidirán en la ciudad durante el fin de semana del 4 de julio. Entre ellos mencionó, aparentemente sin darse cuenta, "la boda de Taylor Swift".

"Somos la ciudad más grande del país. Estamos acostumbrados a grandes eventos y estamos increíblemente emocionados con este. Sabemos que coincide con la carrera de los Knicks en las Finales, con el 4 de julio, con el 250 aniversario de Estados Unidos y con la boda de Taylor Swift", declaró el alcalde, según recoge la revista People.

Sus palabras han provocado una auténtica avalancha de especulaciones en redes sociales. Desde hace meses circulan distintas teorías sobre el enlace de la cantante. En un primer momento se habló del 13 de junio, el número favorito de Swift, y de una posible ceremonia en su mansión de Rhode Island. Sin embargo, otras informaciones más recientes apuntan a que la boda tendría lugar el próximo 3 de julio en Nueva York.

Incluso algunos medios han llegado a especular con que el enlace podría celebrarse en el Madison Square Garden, un escenario poco convencional pero cargado de simbolismo para la pareja. Allí fue vista recientemente la cantante animando a los New York Knicks durante las Finales de la NBA.

Por el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han querido pronunciarse sobre los rumores. La pareja anunció su compromiso el pasado mes de agosto a través de Instagram con un mensaje que rápidamente se hizo viral: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribieron junto a varias fotografías de la pedida.

Swift y Kelce, ambos de 36 años, comenzaron su relación en 2023 después de que la cantante actuara en el Arrowhead Stadium, el estadio de los Kansas City Chiefs. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del planeta, acaparando titulares tanto en el mundo de la música como en el deporte.