Blanca Paloma nos cuenta la historia de Eaea: "Jamás imaginé que nos iba a llevar tan lejos, me ha cambiado la vida""

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Trenza mía, recientemente pudimos charlar con Blanca Paloma sobre su evolución musical, sus nuevas composiciones y el gran momento creativo que atraviesa. En la conversacion no pudimos evitar echar la vista atrás para detenernos en la canción que cambió para siempre el rumbo de su carrera profesional.

Aprovechando su visita, la cantante protagoniza una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección que publico cada miércoles en Instagram en la que los artistas nos desvelan los entresijos y el origen de sus temas más emblemáticos. Un espacio por el que ya han pasado hits como Física o Química de Despistaos, Yo pensaba que me había tocado Dios de Barry B, La Gozadera de Gente de Zona, Tenía tanto que darte de Nena Daconte o Amantes de Greeicy.

Eaea no es solo una canción; es un hito de la música española reciente. Con su arriesgada y vanguardista propuesta que abraza el folclore y la electrónica, el tema llevó a la artista alicantina a proclamarse vencedora de la segunda edición del Benidorm Fest en 2023 y a abanderar a España en el festival de Eurovisión en Liverpool, firmando una de las actuaciones vocales y escénicas más impecables que se recuerdan.

Sobre el origen de la composición, Blanca Paloma nos explica que la semilla de la canción parte de una idea tan tradicional como rompedora en su ritmo: "Eaea pues surge de una nana flamenca por bulerías. Y la verdad que esa emoción de la bulería es muy contradictoria a la nana al uso, pero de alguna manera tiene un trance", nos cuenta la artista.

Esa dualidad entre el pellizco de la bulería y el carácter acunador del tema fue la guía emocional durante todo el proceso creativo, llevándola a construir un relato visual y lírico muy concreto: "Yo me imagino a la madre que el niño no se duerme, ahí por bulerías dándole hasta que cae rendido. Esta es la historia simplemente: inspirarnos en esa bulería y pensar en esas imágenes. Que yo, sin ser madre, me imagino cómo sería arrullar a una criatura hasta conseguir dormirla".

Aquel experimento sonoro y de homenaje a sus raíces familiares no solo caló hondo en el público y la crítica, sino que supuso un vuelco absoluto a su trayectoria personal y artística. Al preguntarle si en algún momento llegó a vislumbrar el alcance colosal que tendría la composición, la cantante se muestra categórica y agradecida: "Jamás imaginé que nos iba a llevar tan lejos 'Eaea'. Bendita sea, porque me ha cambiado la vida".