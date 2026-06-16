Entrevista a Blanca Paloma: "Hemos podido crear un sonido propio; aunque te recuerde a cosas, luego no se parece a nada"

La espera ha terminado y Blanca Paloma ha publicado su esperado álbum Trenza mía, un álbum debut que busca posicionarla como una de las mentes creativas más singulares de la música de raíz contemporánea, fusionando de manera gloriosa el flamenco, el pop alternativo y la electrónica de vanguardia.

El lanzamiento llega tras Tu recuerdo —una bachata etérea y ceremonial donde la tradición dominicana se funde con su imaginario folclórico—, completando así la sucesión de adelantos recientes que han pavimentado el camino hacia el disco, como Lo fugaz, Sentaíta en la escalera y su aplaudida colaboración con Rocío Márquez en Tarara Loca.

Coescrito y producido mano a mano junto a su aliado musical José Pablo Polo, el disco nace de la imagen de la trenza como símbolo de identidad, memoria y transformación: cada hebra de nuestro pelo representa experiencias, vínculos y emociones que se entrelazan para construir lo que somos.

Las influencias de Blanca Paloma parten del folclore español y de la tradición oral mediterránea, pero buscan proyectarse hacia un lenguaje actual y universal. Desde estas premisas, Trenza mía habla de la fuerza de las mujeres a lo largo de nuestra tradición, de la diversidad de identidades que atraviesan el Mediterráneo y de la belleza que surge cuando aceptamos nuestras contradicciones.

Para conmemorar el nacimiento del disco, Blanca Paloma ofreció el 9 de junio, coincidiendo con su cumpleaños un concierto de presentación en el emblemático Teatro Magno de Madrid. Pudimos estar entrevistándola allí mismo antes de la presentación donde conversamos sobre todo lo relacionado con este disco, sus influencias, el proceso de creación, la colaboración con Rocío Márquez y otros temas como sus inicios en la música o su opinión sobre la no participación de España en Eurovisión este año.

Arrancas de forma muy melancólica, romántica y pasional este disco. ¿Por qué?

Blanca Paloma: «Contigo» se llama esa canción. Pues yo creo que esa canción es la que da la mano al oyente, ¿no? Al espectador, iba a decir también en el escenario, ¿no? Invita a entrar en el universo de Trenza mía, en el que he querido, eh, desgranar pues toda esa... ese misterio, ¿no?, que entraña el amor. Y cómo dentro del amor siempre hay... en todos los vínculos hay apegos, que algunos apegos son un poco más tóxicos. Y yo creo que el vacío que nos deja la ausencia, ¿no?, de alguien que ya no está, alguien que ha faltado, es el que me llevó a hacer esta canción. Y creo que desde ahí era un buen punto de partida para luego ir habitando ese desapego, ¿no?, ese soltar... soltar y entregarme al vacío y atravesarlo.

Muy poderosa también toda la parte visual del disco en torno a esa trenza. ¿Es una trenza tuya de verdad? ¿Qué significa esa trenza y qué significa ese acto de aparecer con ella cortada en la portada?

Blanca Paloma: La trenza mía la corté hace 14 años en un momento en el que quería hacer una transición, una transformación. Y gracias a ese gesto, ¿no?, a ese símbolo de corte que me permitió, de alguna manera, soltar, ¿no?, e ir al lienzo en blanco y convertirme en la Blanca Paloma que ahora soy, ¿verdad? Esta noche, que se lanza este disco de Trenza mía, voy a cortarla otra vez, porque esta trenza mía ya no será solo mía, será de todos. Y también dejaré ese espacio para... para lo que venga, lo que siga viviendo, y porque creo que hay que estar continuamente en crecimiento, en transformación. Y espero que esa trenza me lleve a la Blanca Paloma a la que aspiro.

¿Cómo ha sido el camino hasta este disco? ¿Por qué esa espera? ¿Ha sido un disco hecho con cariño, mimo, a fuego lento, o han sido otras circunstancias de la industria las que han llevado a que esto ocurra cuando ha tenido que ocurrir?

Blanca Paloma: Un poco de las dos cosas. Es verdad que me ha gustado trabajarlo a fuego lento porque, en un primer álbum, tienes que... que estar muy segura, ¿no?, con la carta de presentación con la que te vas a lanzar. Y es verdad que también tenía una... bueno, después de Eurovisión, creo que se había generado un fenómeno, una expectativa, y poder también bajar eso a tierra y reconciliarme también con lo que realmente yo quería, ¿no? Más que pensar en lo que pudieran esperar desde fuera. Y es verdad que, en ese sentido, las distintas discográficas por las que he ido pasando pues han influido también en el disco, ¿no? Han sido los padres también de este disco, y estoy muy agradecida porque, en ese proceso, creo que también me ha ayudado a salir de mi zona de confort para encontrarme en otros, eh, registros, ¿no? Buscar los, eh, estribillos que puedan generar comunidad. Y estoy muy satisfecha porque, a pesar de haber escuchado en todo ese proceso a los equipos también, lo más importante es que no he dejado de escucharme a mí misma, y creo que Trenza mía es fiel a lo que soy y a lo que soy en este momento, sí.

¿Cómo surgió la colaboración con Rocío Márquez y qué aporta al disco?

Blanca Paloma: Rocío Márquez es un gran referente para mí, la admiro profundamente por cómo ha sabido dialogar desde el flamenco más puro a la vanguardia de la electrónica, eh, en su último trabajo también, explorando, saliendo de esa zona de confort del flamenco. Y en ese sentido, creo que era la aliada perfecta, además, eh, para la canción «Tarara loca», que... que de alguna manera creo que nos representa a las dos, ¿no? Eh, hemos querido hacer ese homenaje al mítico personaje del folclore popular que es la Tarara, y que ha trascendido en esas coplillas que, de alguna manera, criticaban su forma de vestir, su forma de bailar... Y en ese sentido, creo que cualquier mujer o cualquier persona del siglo XXI podríamos ser una Tarara, así que creo que ha sido una gran compañera, ya te digo. Y estoy muy orgullosa de que me haya querido acompañar, porque ella es una gran artista no solo encima del escenario, sino abajo; es de una sororidad increíble y me he sentido increíblemente acompañada.

¿Cómo han surgido las letras y las canciones tan poéticas de este disco?

Blanca Paloma: El universo poético de este disco es verdad que es muy paisajístico, hay mucha imagen, ¿no? Eh, yo creo que es la manera que me gusta. Eh, como vengo también de las Bellas Artes, todo... eh, crear, eh, imágenes que cuenten historias para mí es lo más sencillo a priori, ¿no? Y, digamos, que trasladar esas imágenes a palabras... pues también los referentes que tengo, ¿no?, que me gusta la poesía, me gusta Lorca... En el propio disco incluyo dos poemas que no son míos, pero que para mí era muy importante que estuvieran. Uno de ellos es, eh, «Un instante», que es de Fadwa Toukan, una poetisa palestina, y que ha recitado mi amiga Lina, que es palestina también. Y era, de alguna manera, eh... yo no encontraba las palabras para escribir una canción que pudiera expresar cómo me atravesaba este conflicto, y recurrir a este poema me dio la solución porque, además, encajaba perfecto con el disco. Y también hay otra poesía por ahí de otra... de otra mujer, del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. En el siglo XVII ya nos dejó unos enigmas en el poemario de La casa del placer, y lo he querido rescatar porque en esa época la mujer no tenía tan fácil acceder a la educación, y muchas mujeres encontraron en el convento, ¿no?, ese refugio en el que huir de las imposiciones sociales, y ese refugio en el que poder aprender a leer y a escribir, y dejarnos pues obras maestras como esa poesía.

Me ha sorprendido el estallido rockero puro de «Alma rota» por un lado, y por otro lado «Lo fugaz» y «Sentadita», que se van a lo electrónico y a lo discoteca.

Blanca Paloma: Bueno, es que mira en qué época he nacido: hoy es mi cumpleaños, soy Géminis y me encanta explorar los límites. No me gusta irme a lo más íntimo, a lo más frágil, y de repente a todo lo contrario, que es, bueno, esa catarsis electrónica, ¿no?, y trance. Y en ambas, eh, expresiones me encuentro, ¿no? Hay momentos para todo y yo creo que el oyente lo agradece también, ¿no?, tener, eh, ese viaje emocional, y también luego poder hacerse sus listas a su antojo para según qué momentos, ¿no?, de la escucha. Y en el propio concierto creo que también se... se agradece en directo ir atravesando esa... ese arco dramático, ¿no?, esa dramaturgia emocional.

Tienes un nombre precioso. Blanca Paloma es tu nombre de pila y parece un nombre artístico. ¿Cómo fueron tus inicios en lo artístico?

Blanca Paloma: Es verdad que un nombre te da también algo, te influye, yo creo. Pero yo creo que mis padres no estaban pensando en darme ese camino artístico con ese nombre; fue lo más sencillo del mundo. Mi madre, que me quería llamar Paloma como una amiga suya, y mi padre dijo: «Pues Blanca Paloma». Y como era la primera y estaban inspirados, pues se vinieron arriba. Y la verdad que cuando algo nace del amor, como ese, ¿no?, ese nombre, ¿no?, y mi propio ser —que hoy celebro los 37—, creo que es el mejor sello, ¿no?, algo que nace del amor. Y yo creo que la música ha sido algo que... que he integrado desde antes de nacer. O sea, mis padres crearon en casa un cuarto al que llamaban «el cuarto de la música», en el que desde que nacimos pues pasábamos ahí el tiempo escuchando los cassettes, los vinilos... Además, de todo tipo de género de música, y ahí bailaba y cantaba con mis hermanos. Así que es bastante orgánico para mí, natural, habitar en la música, jugar en la música, crecer en la música. Y estar en el escenario creo que es de... de mis lugares favoritos, porque me olvido de todo y, de alguna manera, me entrego al rito. Y creo que, a lo mejor, me abandono, ¿no?, como una suerte de canal por el que pasan... pasan cosas.

Rosalía está arrasando, hemos mencionado a Rocío Márquez, pero también hay otras artistas como Estrella Morente o Judeline mezclando elementos del folclore y del flamenco con pop, electrónica y música urbana. ¿Te sientes parte de ese grupo?

Blanca Paloma: Obviamente, todo lo que escuchamos y que nos gusta y que nos transforma pasa a formar parte de una misma, ¿no? Y yo creo que gozamos de un panorama en el que hay una gran diversidad, hay mujeres muy empoderadas que nos están llevando a diferentes lugares, que son referentes que nos abren el camino. Y formar parte de alguna manera de ese panorama pues puede ser una responsabilidad, pero también al final lo que una tiene que hacer es dejarse llevar, ser una misma, ¿no? Y ese es el éxito de este disco, es que creo que suena... que suena a mí, que suena a Blanca Paloma. Que hemos podido crear un sonido propio y, aunque te recuerde a cosas y te recuerde a todo, luego no se parece a nada, me da la sensación, ¿no? Ese era el objetivo.

No se parece porque tú no ahondas en la parte urbana y te vas más por cosas ambientales, cosas pop y los paisajes de los que hablabas. Y ahí hay un camino propio.

Blanca Paloma: Sí, el camino es el mismo: el camino de la exploración y de... pero luego cada una, eso es lo bonito, ¿no?, hace su propia obra.

No hemos celebrado Eurovisión, o por lo menos en España no... no se celebró. No se vieron los memes en Twitter, no se comentaron las canciones y como que hubo un silencio social generalizado. Estábamos a otra cosa porque sabíamos que era más importante.

Blanca Paloma: Sí, que el boicot también se viera en otros programas, ¿no?, en el deporte, por ejemplo. No sé si estarían preparados para hacer esa... esa labor de conciencia, ¿no? Pero en la música es verdad que suele haber, eh, esa conexión con el momento presente, con el momento político, con lo que está ocurriendo. Y eso es lo que me gusta, eh, poder... em, ser fiel a mi pensamiento, ¿no? Y, eh, lo he dicho claramente en varias ocasiones, me he posicionado, eh, a favor... a favor del boicot a Israel en Eurovisión porque creo que no... no se está jugando en las mismas condiciones, ¿no? Como por ejemplo cuando Rusia invadió Ucrania, rápidamente expulsaron a Rusia del programa y... y, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo, ¿no?, con Israel. Y lamentablemente pues no se puede separar la música de eso, porque creo que los derechos humanos tienen que estar por encima de todo.

¿Qué planes tienes para adaptar o presentar este primer disco al directo?

Blanca Paloma: La parte que más me apetece también después de haber parido es ir al directo, ¿no? Ir a todas esas salas y teatros. Va a haber una pequeña gira en otoño y algunos festivales que se están confirmando. Y... y, bueno, un sueño que tengo es que... que pudiera con este disco también salir de las fronteras de España. Ya, digamos, hice un pequeño amago en... en Buenos Aires, pude presentar un adelanto de Trenza mía y no... no daba crédito de cómo la gente ya se sabía las canciones y cómo había podido cruzar el charco antes que yo, ¡ja, ja! La música tiene... no tiene fronteras, es... es una maravilla cómo nos conecta, ¿no?, entre... da igual lo que pensemos tú o yo, pero la música nos une, ¿no? Si conectamos con la música, nos conecta entre nosotros.