Ariana Grande explica por qué va a desaparecer temporalmente tras terminar su gira

Ariana Grande ha decidido pisar el freno. La artista se alejará temporalmente de la vida pública cuando termine su Eternal Sunshine Tour el próximo 1 de septiembre y ya ha abandonado el musical que iba a protagonizar con Jonathan Bailey en Londres.

La decisión ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente por los comentarios que ha recibido durante los últimos meses sobre su aspecto y su estado de salud. Por ello, Ariana ha detenido durante cuatro minutos su último concierto en Chicago para explicar que lleva tiempo meditando este descanso y que no responde a ningún acontecimiento reciente.

"No es algo reactivo”, ha aclarado la cantante, que ha querido evitar que su retirada temporal se interprete como una consecuencia directa de las últimas críticas. Según ha explicado, se trata de una decisión tomada desde una posición de seguridad y con la intención de establecer nuevos límites.

Ariana también ha asegurado que nadie ha conseguido estropear su experiencia durante la gira, que ha definido como una de las etapas más especiales y sanadoras de su vida. Su prioridad ahora es terminar los conciertos de Chicago y Londres sintiéndose feliz antes de apartarse del foco durante un tiempo.

Este descanso ya ha provocado la cancelación de su participación en Sunday in the Park with George. Ariana iba a debutar en el West End en 2027 junto a Jonathan Bailey, su compañero en Wicked, pero la producción continuará adelante con otra actriz.

Sin embargo, la artista no ha cancelado todos sus proyectos futuros ni ha anunciado una retirada definitiva. Su película Focker-in-Law, en la que comparte reparto con Ben Stiller y Robert De Niro, mantiene su estreno previsto para el 25 de noviembre. Lo que sí reducirá serán sus apariciones públicas y su participación en la promoción de nuevos trabajos.

La cantante ya había adelantado que esta gira podía convertirse en su “última gran celebración” antes de desaparecer de los escenarios durante una larga temporada. Ahora ha confirmado que, cuando termine sus diez conciertos en el O2 Arena de Londres, comenzará oficialmente su descanso.