Ariana Grande pide a sus fans que dejen de enviar mensajes de odio tras lanzar su álbum, Eternal Sunshine

Cuando los fans deciden seguir toda la actualidad que envuelve a un artista, muchos terminan creando un vínculo tan especial con ellos que sienten que es alguien especialmente cercano a ellos. Esto es algo que no solo ocurre por todo lo que saben sobre ellos, sino también porque su música los ha acompañado en algunos de sus peores momentos, motivo por el que muchos también quieren estar para ellos en estas mismas ocasiones, algo que no siempre hacen de la mejor forma.

Porque, cuando uno de estos artistas saca un nuevo álbum en el que abre su corazón y habla sobre un desamor que no terminó bien, hay muchos que se lo toman como algo personal, lo que provoca que acaben criticando muy duramente a la otra persona en redes. Y esto es lo que ha ocurrido con los fans de Ariana Grande después de que ella sacara Eternal Sunshine, el cual muchos creen que está lleno de referencias a su historia con Dalton Gomez, a quien las redes no han dejado de criticar después de escuchar este nuevo álbum.

A raíz de esto, Ariana Grande ha decidido compartir un comunicado en Instagram para frenar todos estos mensajes de odio. En este ha remarcado que ella no apoya en absoluto todos estos comentarios, y que esto es "totalmente lo contrario" que a ella le gustaría que hicieran sus fans. Además, asegura que estas personas han malinterpretado la intención que hay detrás de este álbum, porque, aunque este capture "muchos momentos dolorosos", también está tejido sobre una línea de amor profundo y sincero. Por ello, ha pedido a aquellos que no son capaces de verlo que vuelvan a escucharlo más de cerca, pero que no sigan compartiendo todos estos comentarios.

Tras este mensaje, muchos de sus fans se han disculpado con ella y han remarcado que no volverán a hacerlo; mientras que otros han criticado a aquellos que habían enviado estos mensajes de odio, ya que consideran que deberían disfrutar de su música sin tomárselo de una forma tan personal. Sin duda, hay ocasiones en las que las respuestas a estas historias terminan girando más alrededor de la persona que hizo daño al artista que de la música en sí, algo que muchas veces termina entristeciendo también a los artistas,