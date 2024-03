Billie Eilish gana su segundo Oscar por la canción de Barbie y hace historia rompiendo este récord

Parece que Billie Eilish y su hermano Finneas estaban hechos para marcar récords en los Oscars. La cantautora de 22 años es ahora la persona más joven de la historia en ganar dos premios Oscar después de llevarse este 2024, junto a su hermano, el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original por What Was I Made For? para la película Barbie.

Pero el curioso récord no se queda ahí ya que su hermano Finneas, con 26 años, es la segunda persona más joven de la historia en ganar dos premios Oscar.

La emotiva canción de la banda sonora de Barbie también les sirvió para ganar el prestigioso premio a Canción del Año en los Grammy a principios de este año y el Globo de Oro. El dúo obtuvo anteriormente su primer Oscar hace dos años por su trabajo en la canción principal de la película de James Bond de 2021 No Time to Die.

Con este nuevo premio, Eilish y su hermano rompieron un récord establecido por la fallecida Luise Rainer, quien ganó premios Oscar consecutivos a la Mejor Actriz en 1937 y 1938 por The Great Zigfield y The Good Earth, el último de que ganó a los 28 años.

"Tuve una pesadilla sobre esto anoche", dijo Eilish después de aceptar el premio de manos de las presentadoras Cynthia Erivo y Ariana Grande en el Dolby Theatre. "Muchas gracias a la Academia. Simplemente no pensé que esto sucedería, no esperaba esto. Me siento increíblemente afortunada y honrada. Gracias a Greta... Gracias, te amo por esto. Estoy agradecido por esta canción y esta película y la forma en que me hizo sentir. Esto va para todos los que se vieron afectados por la película y lo increíble que es".

Anteriormente habían subido al escenario para interpretar la canción en una sentida versión a piano y voz que puso les pelos de punta a todos los presentes y que sólo fue superada por la vibrante y estelar actuación de Ryan Gosling cantando I'km Just Ken.