Billie Eilish dice que escribir What Was I Made For? "me salvó" de la depresión aceptando el Globo de Oro a Mejor Canción Original

Billie Eilish aseguró que su canción de Barbie le "salvó un poco" durante un momento especialmente difícil en su vida cuando aceptó un premio Globo de Oro el domingo.

La exitosa cantante y su hermano Finneas O'Connell, aceptaron el premio a la Mejor Canción Original por What Was I Made For? del éxito de taquilla de Barbie, y la estrella de 22 años reflexionó sobre cómo estaba pasando por una depresión cuando vio la película por primera vez y le pidieron que fuera parte del proyecto.

Billie subió al escenario junto a su hermano y dijo: "Muchas gracias a los Globos de Oro, no esperaba esto en este momento. Gracias a mi hermano Finneas, tú eres la razón por la que soy quien soy".

"Quiero agradecer a Greta y Noah por hacer esta increíble película, quiero agradecer a Margot por ser la Margot que conocemos y amamos. Quiero agradecer a Mattel, a Interscope, a mi sello, a Dark Room, a mi increíble equipo, a mis managers y mi mamá. Mi mamá, mi papá y mi hermano otra vez".

"Fue hace exactamente casi un año que nos mostraron la película. En ese momento me sentía muy, muy miserable y deprimida. Y escribir esa canción me salvó un poco. Un año después, aquí estamos, y es realmente surrealista. Me siento increíblemente, increíblemente afortunada y agradecida", ha reconocido la cantante sobre la exitosa canción.

Billie admitió que el honor "significa mucho" para ella, pero no pudo evitar sentirse nerviosa ante la realeza de Hollywood reunida en el Hotel Beverly Hilton. "Ustedes me asustan muchísimo, a todos en esta sala. Muchas gracias, esto significa mucho", ha sentenciado.

Otras dos canciones de la banda sonora de Barbie también fueron nominadas al premio, Dance the Night de Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa y Caroline Ailin, y I'm Just Ken, que también fue escrita por Mark y Andrew.

Además, Addicted to Romance de She Came to Me de Bruce Springsteen estaba en la lista de finalistas, al igual que Peaches, escrita por Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond y John Spiker, de The Super Mario Bros. Movie y Road To Freedom de Lennyt Kravitz para la película Rustin.

Este premio supone el segundo Globo de Oro para Billie Eilish y su hermano que ya lo ganaron en 2021 por No Time To Die, su canción para la última película de James Bond. Aquel año también se llevaron el Oscar a Mejor Canción Original y todo apunta a que este 2024 puedan volver a repetir doblete de premios.